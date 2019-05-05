«Весь сквер был заполнен людьми»: тысячи новосибирцев собрались на народных гуляньях

По словам организаторов, Нарымский сквер вместил не меньше трёх тысяч человек

Среди участников гуляний в этом году десятки фольклорных ансамблей и патриотических клубов





5 мая в Нарымском сквере прошло массовое молодёжное гулянье «Красная горка» — организаторы оценивают число участников в 3,5 тысячи человек.







«"Красная горка" — празднование второй пасхальной недели. По традиции в это время молодые люди встречались с девушками, находили пары, после чего проходили свадьбы», — рассказала о празднике одна из организаторов, начальник отдела Центра патриотического воспитания Новосибирской области Елена Ильченко.







Среди развлечений — популярное народное соревнование «Стенка на стенку»





Мероприятие разделили на несколько зон: на сцене выступали фольклорные ансамбли, на «Этно-площадке» новосибирцам показали старорусскую свадьбу и сопутствующие ей обряды. Также в сквере работали ярмарка и площадка «Народные игры», где можно было посоревноваться в силе и ловкости.







«Красная горка» не первый год собирает тысячи людей на гулянье: в прошлом году в Нарымский сквер для него привезли военную технику и привели верблюдов.

