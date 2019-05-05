фоторепортаж

Показали выправку: в Новосибирске прошла первая репетиция парада Победы

Военные на 5 часов заняли центр города

На главной городской площади отрепетировали смотр войск и военной техники
На главной городской площади отрепетировали смотр войск и военной техники

Утром 5 мая в центре города прошла первая из трёх генеральных репетиций военного парада — результат тренировок горожане смогут увидеть в День Победы. 


Ради репетиции центр города перекрыли на несколько часов: для проезда оказался закрыт весь Красный проспект от улицы Гоголя до площади инженера Будагова, часть улицы Мичурина и частично — прилегающие улицы: Вокзальная магистраль, Октябрьская магистраль и улицы Кирова, Орджоникидзе и Ядринцевская.


Те же самые улицы будут закрыты для машин и общественного транспорта вечером 7 мая.


Бессменный участник парада — легендарный танк Т-34
Бессменный участник парада — легендарный танк Т-34


Бессменный участник парада — легендарный танк Т-34.


Показали выправку: в Новосибирске прошла первая репетиция парада Победы


Военные стремятся показать технику во всей красоте и начищают даже массивные колёса.


Перед началом репетиции ещё можно расслабиться
Перед началом репетиции ещё можно расслабиться


Перед началом репетиции ещё можно расслабиться.


Показали выправку: в Новосибирске прошла первая репетиция парада Победы


На репетиции тщательно проверяют не только слаженность войск, но и работу оборудования.


Показали выправку: в Новосибирске прошла первая репетиция парада Победы


Смотр традиционно проходит на главной городской площади, а техника и войска — через весь центр Новосибирска.


Показали выправку: в Новосибирске прошла первая репетиция парада Победы


Новосибирские войска дружно шагают под аккомпанемент юных барабанщиков.


Показали выправку: в Новосибирске прошла первая репетиция парада Победы


Девушки в рядах военных на параде встречаются всё чаще...


Показали выправку: в Новосибирске прошла первая репетиция парада Победы


... и даже составляют отдельные полки и роты.


Показали выправку: в Новосибирске прошла первая репетиция парада Победы


Парадная форма, безусловно, красивая, но, кажется, не очень удобная.


Показали выправку: в Новосибирске прошла первая репетиция парада Победы


Демонстрация мастерства военных ежегодно собирает сотни зрителей — даже репетиция привлекает внимание горожан.


Показали выправку: в Новосибирске прошла первая репетиция парада Победы


Из зрителей в форме доставщиков еды можно было собрать отдельный полк, иронично заметил фотокорреспондент НГС.


Показали выправку: в Новосибирске прошла первая репетиция парада Победы


В этом году в России отмечают 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.


Показали выправку: в Новосибирске прошла первая репетиция парада Победы


Репетиция парада Победы проводится ежегодно. Тренироваться военнослужащие начали ещё в апреле, а в последние дни перед празднованием Дня Победы перемещаются в центр города для генерального прогона. В этот раз не обошлось без казусов: военная техника оборвала провода троллейбусной линии. Впрочем, её очень быстро починили, а тренировки проводятся как раз для того, чтобы исключить подобные случаи во время самого парада.

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