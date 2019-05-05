Показали выправку: в Новосибирске прошла первая репетиция парада Победы

На главной городской площади отрепетировали смотр войск и военной техники

Утром 5 мая в центре города прошла первая из трёх генеральных репетиций военного парада — результат тренировок горожане смогут увидеть в День Победы.







Ради репетиции центр города перекрыли на несколько часов: для проезда оказался закрыт весь Красный проспект от улицы Гоголя до площади инженера Будагова, часть улицы Мичурина и частично — прилегающие улицы: Вокзальная магистраль, Октябрьская магистраль и улицы Кирова, Орджоникидзе и Ядринцевская.





Те же самые улицы будут закрыты для машин и общественного транспорта вечером 7 мая.





Бессменный участник парада — легендарный танк Т-34





Бессменный участник парада — легендарный танк Т-34.









Военные стремятся показать технику во всей красоте и начищают даже массивные колёса.





Перед началом репетиции ещё можно расслабиться





Перед началом репетиции ещё можно расслабиться.









На репетиции тщательно проверяют не только слаженность войск, но и работу оборудования.









Смотр традиционно проходит на главной городской площади, а техника и войска — через весь центр Новосибирска.









Новосибирские войска дружно шагают под аккомпанемент юных барабанщиков.









Девушки в рядах военных на параде встречаются всё чаще...









... и даже составляют отдельные полки и роты.









Парадная форма, безусловно, красивая, но, кажется, не очень удобная.









Демонстрация мастерства военных ежегодно собирает сотни зрителей — даже репетиция привлекает внимание горожан.









Из зрителей в форме доставщиков еды можно было собрать отдельный полк, иронично заметил фотокорреспондент НГС.









В этом году в России отмечают 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.









Репетиция парада Победы проводится ежегодно. Тренироваться военнослужащие начали ещё в апреле, а в последние дни перед празднованием Дня Победы перемещаются в центр города для генерального прогона. В этот раз не обошлось без казусов: военная техника оборвала провода троллейбусной линии. Впрочем, её очень быстро починили, а тренировки проводятся как раз для того, чтобы исключить подобные случаи во время самого парада.