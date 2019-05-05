подробности

Новосибирская биатлонистка Ольга Вилухина родила сына

О событии спортсменка сообщила в своём профиле в Instagram

Новосибирская чемпионка стала мамой
Новосибирская чемпионка стала мамой


Чемпионка России по биатлону Ольга Вилухина утром 5 мая родила сына — об этом она сообщила в своём профиле в Instagram.


Малышу уже дали имя — его назвали Романом.


«Роман Валерьевич мы тебя долго ждали сокровище наше! Ты наше счастье и смысл жизни!» — поделилась с подписчиками эмоциями Ольга (орфография и пунктуация сохранены).



Ольга Вилухина — новосибирская биатлонистка, заслуженный мастер спорта России и трёхкратная чемпионка России. На зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году спортсменка взяла две серебряные медали, но в 2017 году стало известно, что её лишили наград и отстранили от участия в Олимпийских играх. Сезон 2014/2015 Вилухина пропустила из-за проблем со здоровьем, а в 2016 году завершила карьеру.

Прочтений: 4327

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (37)37
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено