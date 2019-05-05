Новосибирская биатлонистка Ольга Вилухина родила сына

О событии спортсменка сообщила в своём профиле в Instagram

Новосибирская чемпионка стала мамой





Чемпионка России по биатлону Ольга Вилухина утром 5 мая родила сына — об этом она сообщила в своём профиле в Instagram.







Малышу уже дали имя — его назвали Романом.







«Роман Валерьевич мы тебя долго ждали сокровище наше! Ты наше счастье и смысл жизни!» — поделилась с подписчиками эмоциями Ольга (орфография и пунктуация сохранены).











Ольга Вилухина — новосибирская биатлонистка, заслуженный мастер спорта России и трёхкратная чемпионка России. На зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году спортсменка взяла две серебряные медали, но в 2017 году стало известно, что её лишили наград и отстранили от участия в Олимпийских играх. Сезон 2014/2015 Вилухина пропустила из-за проблем со здоровьем, а в 2016 году завершила карьеру.

