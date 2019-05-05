В центре Новосибирска распустились яркие весенние цветы

В Новосибирске расцвели яркие жёлтые цветы — первые нарциссы заметили на улице Гоголя.



Фото в редакцию прислала читательница НГС Юлия Днепровская. Нарциссы она сфотографировала перед зданием на углу улиц Гоголя и Советская.



Нарциссы входят в число первых весенних цветов, которые распускаются в начале весны. Они широко распространены в Европе, преимущественно в районе Средиземного моря. В Сибири их выращивают в садах и на городских клумбах.



Нарциссы продолжили сезон цветения: первые весенние цветы новосибирцы заметили ещё в середине апреля — тогда распустились первые примулы.