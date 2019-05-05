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В центре Новосибирска распустились яркие весенние цветы

Первые нарциссы новосибирцы заметили на улице Гоголя

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Яркие нарциссы расцвели на улице Гоголя

Фото: Юлия Днепровская

В Новосибирске расцвели яркие жёлтые цветы — первые нарциссы заметили на улице Гоголя.

Фото в редакцию прислала читательница НГС Юлия Днепровская. Нарциссы она сфотографировала перед зданием на углу улиц Гоголя и Советская.

Нарциссы входят в число первых весенних цветов, которые распускаются в начале весны. Они широко распространены в Европе, преимущественно в районе Средиземного моря. В Сибири их выращивают в садах и на городских клумбах.

Нарциссы продолжили сезон цветения: первые весенние цветы новосибирцы заметили ещё в середине апреля — тогда распустились первые примулы.

Лиза Пичугина
Фото Юлии Днепровской

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КОММЕНТАРИИ (14)

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девочка Люся
5 май 2019 в 12:50

В древнегреческой легенде красивый молодой юноша Нарцисс жестоко отверг любовь нимфы. Нимфа от безнадежной страсти иссохла и превратилась в эхо, но перед смертью произнесла проклятие: «Пусть не ответит Нарциссу взаимностью тот, кого он полюбит» .
В жаркий полдень истомленный зноем молодой Нарцисс наклонился попить из ручья и в ero светлых струях увидел свое отражение. Никогда раньше не встречал Нарцисс подобной красоты и потому потерял покой. Каждое утро он приходил к ручью, погружал свои руки в воду, чтобы обнять того, кого видел, но все было тщетно.
Нарцисс перестал есть, пить, спать, потому что не в силах был отойти от ручья, и таял почти на глазах, пока не исчез бесследно. А на земле, где его видели последний раз, вырос душистый белый цветок холодной красоты. С тех пор мифические богини возмездия фурии украшали свои головы венками из нарциссов.
Миф о Нарциссе — это свoero рода приговор индивидуализму, самовлюбленности, созерцательному углублению в собственные переживания, ибо самоценная красота теряет всякий смысл и обречена на гибель.

Иваныч
5 май 2019 в 12:25

Надо бабе своей цвяточков нарвать. Пусть думает что её типо любят. Мож будет по дому хоть чёто шустрить.

Свистун-с-приплясом
5 май 2019 в 12:35

"Н.Басков любит только 2-х людей в мире - себя и того парня в зеркале!")))