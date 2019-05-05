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Военная техника оборвала провода на площади Ленина

В центре города военные репетируют парад Победы

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Рабочие оперативно начали ремонтировать оборванные провода

Фото: Александр Ощепков / НГС

Утром 5 мая на площади Ленина началась первая репетиция парада Победы — во время прохождения одной из колонн оказались задеты провода троллейбусной контактной сети над Красным проспектом в районе часовни.

По наблюдениям фотокорреспондента НГС, причиной обрыва мог стать достаточно высокий зенитный комплекс «Панцирь-С1», в соцсетях предполагают, что это мог быть топливозаправщик. Рабочие немедленно приступили к ремонту линии, на портале «Мой Новосибирск» авария не зафиксирована.

5 мая — первый день репетиции парада Победы, ради которого перекрыли центральную часть города. Также репетиции пройдут вечером 7 мая и накануне Дня Победы — 8 мая. НГС публиковал подробную карту и расписание перекрытий дорог на время прохождения военной техники.

Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова

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КОММЕНТАРИИ (15)

Иван
5 май 2019 в 11:35

9 мая - это не праздник, а день скорби по погибшим, если кто не знал.

Алекс
5 май 2019 в 11:43

путинская россия, ничего удивительного...

С той стороны
5 май 2019 в 11:45

Это , бюджет распил, и трата денег лишняя , не стоит проводить.. . салюты пускать , это не по Европейски расточительство... . ..конечно Я всё понимю, но не таким размахом ведь.. ?