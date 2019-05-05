Военная техника оборвала провода на площади Ленина

Утром 5 мая на площади Ленина началась первая репетиция парада Победы — во время прохождения одной из колонн оказались задеты провода троллейбусной контактной сети над Красным проспектом в районе часовни.



По наблюдениям фотокорреспондента НГС, причиной обрыва мог стать достаточно высокий зенитный комплекс «Панцирь-С1», в соцсетях предполагают, что это мог быть топливозаправщик. Рабочие немедленно приступили к ремонту линии, на портале «Мой Новосибирск» авария не зафиксирована.



5 мая — первый день репетиции парада Победы, ради которого перекрыли центральную часть города. Также репетиции пройдут вечером 7 мая и накануне Дня Победы — 8 мая. НГС публиковал подробную карту и расписание перекрытий дорог на время прохождения военной техники.

