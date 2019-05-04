Уходившая от погони «Хонда» врезалась в фонарный столб

Теперь в этой части дороги нет света

Водитель иномарки пытался скрыться от полицейских
Водитель иномарки пытался скрыться от полицейских


Вечером 4 мая в Октябрьском районе Новосибирска молодой человек на «Хонде» врезался в фонарный столб — по сообщению очевидцев за ним гналась полицейская машина. 


«[Машина ехала] со стороны МЖК. Сразу после столкновения была одна полицейская машина, наверное, она и гналась. Водителя, мне показалось, агрессивно из машины вытащили. Потом еще две машины ДПС приехали, потом очень быстро скорая, потом вторая, потом пожарные. Все обрызгали, и все разъехались. Сейчас «Фит» стоит и одна машина ДПС, замеряют всё», — рассказала корреспонденту НГС свидетельница инцидента Марина Трофимович. 


По словам очевидцев, сейчас фонарь, в который врезалась машина, не работает. 


Теперь на этой части дороги нет света
Теперь на этой части дороги нет света


Вечером 1 мая пьяный водитель устроил массовое ДТП на Кошурникова — в аварии пострадали четыре машины.

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