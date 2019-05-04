Фото: на Плющихинском жилмассиве загорелась сухая трава

Дым от пожара видно за несколько кварталов

Вечером 4 мая на Плющихинском жилмассиве загорелась сухая трава. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель:







«Загорелся лог перед домом Высоцкого, 140/6. Пожарные по громкой связи просят воздержаться от розжига мангалов», — говорилось в сообщении.





По словам очевидцев, горит сухая трава





Как рассказал корреспонденту НГС житель жилмассива Андрей Эпиналь, пожарные уже несколько раз приезжали на место:





«Как обычно, сухая трава от дач, по несколько раз на дню пожарные приезжают», — пояснил Андрей.







Плотный дым виден из разных частей города





В конце апреля в Кировском районе вспыхнул сильный пожар — читатели весь вечер присылали фотографии пламени в редакцию.