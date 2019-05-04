Фото: на Плющихинском жилмассиве загорелась сухая трава
Плотный дым виден из разных частей города
Вечером 4 мая на Плющихинском жилмассиве загорелась сухая трава. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель:
«Загорелся лог перед домом Высоцкого, 140/6. Пожарные по громкой связи просят воздержаться от розжига мангалов», — говорилось в сообщении.
Как рассказал корреспонденту НГС житель жилмассива Андрей Эпиналь, пожарные уже несколько раз приезжали на место:
«Как обычно, сухая трава от дач, по несколько раз на дню пожарные приезжают», — пояснил Андрей.
В конце апреля в Кировском районе вспыхнул сильный пожар — читатели весь вечер присылали фотографии пламени в редакцию.