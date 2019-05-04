«Игра абсолютно не получилась»: ФК «Сибирь» всухую проиграл «Сочи»

И. о. главного тренера извинился перед болельщиками за такую игру

Игра прошла на новосибирском стадионе «Спартак»
Игра прошла на новосибирском стадионе «Спартак»

Сегодня, 4 мая, новосибирский футбольный клуб «Сибирь» сыграл с командой «Сочи» в матче 35-го тура первенства ФНЛ. Встреча проходила в Новосибирске, на стадионе «Спартак».


Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу сочинских футболистов.


«Игра абсолютно не получилась. В первом тайме мы плохо выходили из обороны в атаку. <...> Во втором тайме владели преимуществом, но тоже реальных угроз не было. <...> Не хватило концентрации, не разобрались после аута, обидный пенальти привел к итоговому результату», — проанализировал игру исполняющий обязанности главного тренера ФК «Сибирь» Сергей Вылежанин.


Единственный гол в матче забил полузащитник «Сочи» Евгений Песегов, реализовавший на 7-й минуте пенальти.


В марте капитан ФК «Сибирь» получил вызов в сборную Молдавии, чтобы сыграть в матчах чемпионата Европы.

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