«Летел, как самолет»: две иномарки столкнулись в Октябрьском районе

От удара один из автомобилей отбросило в металлическое ограждение

Одна из машин выезжала со двора

Сегодня вечером, 4 мая, в Октябрьском районе на улице Василия Старощука столкнулись Ford Focus и Subaru Legacy — в результате Ford врезался в металлическое ограждение. Об этом в редакцию НГС сообщила очевидица аварии Ольга.







— Ford выезжал со второстепенной дороги. Второй автомобиль, несмотря на знаки пешеходного перехода, летел, как самолет. Жертв нет, — коротко описала ситуацию Ольга.





По словам очевидцев, пострадавших нет





По словам Ольги, Ford Focus откинуло в ограждение от сильного удара.





Сегодня утром в Тогучинском районе столкнулось около десятка машин. По словам очевидцев, причиной столкновения стала пыль, летевшая от стоящего неподалёку завода бетонопрессованных изделий.