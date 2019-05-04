«Летел, как самолет»: две иномарки столкнулись в Октябрьском районе

От удара один из автомобилей отбросило в металлическое ограждение

Одна из машин выезжала со двора
Одна из машин выезжала со двора

Сегодня вечером, 4 мая, в Октябрьском районе на улице Василия Старощука столкнулись Ford Focus и Subaru Legacy — в результате Ford врезался в металлическое ограждение. Об этом в редакцию НГС сообщила очевидица аварии Ольга.


— Ford выезжал со второстепенной дороги. Второй автомобиль, несмотря на знаки пешеходного перехода, летел, как самолет. Жертв нет, — коротко описала ситуацию Ольга. 


По словам очевидцев, пострадавших нет
По словам очевидцев, пострадавших нет


По словам Ольги, Ford Focus откинуло в ограждение от сильного удара. 


Сегодня утром в Тогучинском районе столкнулось около десятка машин. По словам очевидцев, причиной столкновения стала пыль, летевшая от стоящего неподалёку завода бетонопрессованных изделий.

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