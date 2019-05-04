«Сюда бы не пришли индейцы майя»: новосибирский рэпер написал оду Сибири

Клип на этот трек снимали почти год

В создании оды приняли участие 14 человек

Новосибирский рэпер Павел Щур выпустил клип на свою песню «Ода Сибири», в котором приняли участие известные жители города.







«Снимали мы в музее железнодорожной техники, который находится рядом с Академгородком. Снимали с той весны до февраля этого года. Были некоторые сложности, чтобы договориться с определёнными гостями, нам приходилось подстраиваться под их время, когда им удобнее. <...> Плюс хотелось затронуть разные времена года и погоду <…>, чтобы показать, что это не только снег», — рассказал музыкант.





В клипе присутствуют кадры с Алтая, из Якутии, Томска и Иркутска. Всего в создании песни приняли участие 14 человек из творческого содружества FAMILY 54: гитаристы, бэк-вокалисты, звукорежиссёры и саксофонист.









«Ода — потому что 14 человек участвовали в создании этой песни. Бас-гитара, три бэк-вокала, три гитариста, два звукорежиссёра, соло в конце песни, саксофонист. Все инструменты, которые вы там слышите, — это живая музыка. Поэтому и называется "Ода". Под одой мы подразумеваем воспевание», — пояснил Павел Щур.





В клипе приняли участие известные новосибирцы, такие как боксёр Миша Алоян, танцовщик Спартак Маньянов и автоблогер Владислав Дизель.





В прошлом октябре новосибирцы спели оду Первомайскому району.