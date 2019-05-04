В Новосибирске заметили два вида краснокнижных чаек

Эти птицы занесены в Красную книгу

Жители Новосибирска заметили вчера на берегу Обского водохранилища в Советском районе необычных чаек.







Как пояснил корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский, на островах в нашем регионе гнездуются сразу несколько видов этих птиц.





«На снимках большие чайки двух видов. Здесь, судя по оперению, половозрелый черноголовый хохотун. Такое, на мой взгляд, неудачное название выбрано для птиц, отличающихся от других чаек степенностью и тихим голосом. Это строго охраняемый вид, внесенный в списки Красной книги. Хотя его очень не любят рыбаки за порчу их добычи в сетях. Большое гнездовое поселение черноголовых хохотунов много лет и нынче тоже существует на Елбанских островах Обского моря», — рассказал специалист.





Черноголовый хохотун





Также новосибирцам удалось заснять большую птицу с оперением бурого цвета.





«Это не вполне взрослая особь большой чайки серебристой, хотя специалисты называют этот вид то барабинской чайкой хохотуньей, то халеем. Большие чайки до достижения возраста половой зрелости имеют пестрины бурого цвета, как у этой птицы, и не по-взрослому окрашенное оперение головы, хвоста и так называемой "мантии". Серебристые чайки приносят много хлопот птицеводам, воруя молодняк с подворий. Их рацион разнообразнее, нежели у преимущественно рыбоядных хохотунов. Гнездятся в Новосибирской области во многих местах. Также на островах Обского моря и на валах прудов-отстойников вблизи Криводановки», — объяснил Алексей Яновский.





Серебристая чайка





В среду, 1 мая, новосибирцы заметили в центре города несколько мёртвых свиристелей.

