Потерялись в пыли: на дороге под Новосибирском столкнулись около десятка машин

В аварии никто не пострадал





Рано утром в субботу, 4 мая, в Тогучинском районе Новосибирска произошла массовая авария, в



которой столкнулись около десятка машин.







Как сообщают очевидцы в социальных сетях, причиной столкновения стала пыль, летевшая от стоящего неподалёку завода бетонопрессованных изделий. «В пыли от четвёртого завода встретились. Когда-то это должно было произойти», — комментирует наш читатель Руслан Гарифуллин.





В полиции факт массовой аварий подтвердили. «Около 7:30 было столкновение. [Столкнулись] автомобилей десять. Никто не пострадал. Там материальный ущерб только автомобилей. На месте работают сотрудники ГИБДД», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.









По словам Руслана Гарифуллина, в 11:00, когда он проезжал место аварии, там работали сотрудники ГИБДД.





В минувшую среду, 1 мая, пьяный водитель устроил массовое ДТП на Кошурникова.