Потерялись в пыли: на дороге под Новосибирском столкнулись около десятка машин

Водителям помешала плохая видимость

В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал


Рано утром в субботу, 4 мая, в Тогучинском районе Новосибирска произошла массовая авария, в

которой столкнулись около десятка машин.


Как сообщают очевидцы в социальных сетях, причиной столкновения стала пыль, летевшая от стоящего неподалёку завода бетонопрессованных изделий. «В пыли от четвёртого завода встретились. Когда-то это должно было произойти», — комментирует наш читатель Руслан Гарифуллин.


В полиции факт массовой аварий подтвердили. «Около 7:30 было столкновение. [Столкнулись] автомобилей десять. Никто не пострадал. Там материальный ущерб только автомобилей. На месте работают сотрудники ГИБДД», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



По словам Руслана Гарифуллина, в 11:00, когда он проезжал место аварии, там работали сотрудники ГИБДД.


В минувшую среду, 1 мая, пьяный водитель устроил массовое ДТП на Кошурникова.

Прочтений: 4561

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (37)37
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено