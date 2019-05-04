Город в огнях: фотограф красиво снял ночной Новосибирск

Роман Коровкин потратил на съёмки три часа

На съемки Роман потратил всего три часа
На съемки Роман потратил всего три часа


Новосибирский фотограф Роман Коровкин поделился с редакцией НГС снимками вечернего города, которые он сделал несколько дней назад.


«Наконец наступило первое настоящее потепление в городе. Я сорвался и поехал снимать. На съёмки я потратил с переездами с места на место часа три. Начал снимать около 10 вечера и закончил в час ночи», — рассказал фотограф.


Фотограф заранее знал красивые места в городе, где красиво горят огоньки
Фотограф заранее знал красивые места в городе, где красиво горят огоньки


Роман фотографировал со штатива на широкоугольный объектив, чтобы получить красивые кадры.


«Немного возникли сложности, когда снимал кадр с Бугринским мостом. Просто я его снимал с бокового тротуара. И приходилось прям высовываться навстречу проезжающим машинам и фотографировать. А ещё бывает сложно подловить момент, когда нет людей, чтобы они не отвлекали от красоты», — объяснил Роман.


Некоторые фотографии Роман снимал на длинной выдержке
Некоторые фотографии Роман снимал на длинной выдержке


Фотограф считает, что Новосибирск несложно показать красиво.


«До этого я увлекался вечерней съемкой людей. И за то время я уже наметил примерно красивые места, где много огоньков, и немного ориентировался уже. Потом я решил фотографировать город без людей», — добавил фотограф.


Самое главное — дождаться момента, когда не будет людей
Самое главное — дождаться момента, когда не будет людей


Непривычно пустынно около оперного театра
Непривычно пустынно около оперного театра


Раньше Роман снимал людей на фоне вечернего города, а затем решил попробовать снять город без людей
Раньше Роман снимал людей на фоне вечернего города, а затем решил попробовать снять город без людей


Ради этого кадра фотографу пришлось выглядывать с тротуара навстречу машинам
Ради этого кадра фотографу пришлось выглядывать с тротуара навстречу машинам


В январе другой новосибирский фотограф снял старт ракеты «Союз» на космодроме Восточный.

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