Город в огнях: фотограф красиво снял ночной Новосибирск
Роман Коровкин потратил на съёмки три часа
Новосибирский фотограф Роман Коровкин поделился с редакцией НГС снимками вечернего города, которые он сделал несколько дней назад.
«Наконец наступило первое настоящее потепление в городе. Я сорвался и поехал снимать. На съёмки я потратил с переездами с места на место часа три. Начал снимать около 10 вечера и закончил в час ночи», — рассказал фотограф.
Роман фотографировал со штатива на широкоугольный объектив, чтобы получить красивые кадры.
«Немного возникли сложности, когда снимал кадр с Бугринским мостом. Просто я его снимал с бокового тротуара. И приходилось прям высовываться навстречу проезжающим машинам и фотографировать. А ещё бывает сложно подловить момент, когда нет людей, чтобы они не отвлекали от красоты», — объяснил Роман.
Фотограф считает, что Новосибирск несложно показать красиво.
«До этого я увлекался вечерней съемкой людей. И за то время я уже наметил примерно красивые места, где много огоньков, и немного ориентировался уже. Потом я решил фотографировать город без людей», — добавил фотограф.
В январе другой новосибирский фотограф снял старт ракеты «Союз» на космодроме Восточный.