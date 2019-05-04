Город в огнях: фотограф красиво снял ночной Новосибирск

На съемки Роман потратил всего три часа





Новосибирский фотограф Роман Коровкин поделился с редакцией НГС снимками вечернего города, которые он сделал несколько дней назад.





«Наконец наступило первое настоящее потепление в городе. Я сорвался и поехал снимать. На съёмки я потратил с переездами с места на место часа три. Начал снимать около 10 вечера и закончил в час ночи», — рассказал фотограф.





Фотограф заранее знал красивые места в городе, где красиво горят огоньки





Роман фотографировал со штатива на широкоугольный объектив, чтобы получить красивые кадры.







«Немного возникли сложности, когда снимал кадр с Бугринским мостом. Просто я его снимал с бокового тротуара. И приходилось прям высовываться навстречу проезжающим машинам и фотографировать. А ещё бывает сложно подловить момент, когда нет людей, чтобы они не отвлекали от красоты», — объяснил Роман.





Некоторые фотографии Роман снимал на длинной выдержке





Фотограф считает, что Новосибирск несложно показать красиво.







«До этого я увлекался вечерней съемкой людей. И за то время я уже наметил примерно красивые места, где много огоньков, и немного ориентировался уже. Потом я решил фотографировать город без людей», — добавил фотограф.





Самое главное — дождаться момента, когда не будет людей





Непривычно пустынно около оперного театра





Раньше Роман снимал людей на фоне вечернего города, а затем решил попробовать снять город без людей





Ради этого кадра фотографу пришлось выглядывать с тротуара навстречу машинам





В январе другой новосибирский фотограф снял старт ракеты «Союз» на космодроме Восточный.