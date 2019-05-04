В Октябрьском районе почти 500 домов остались без света

Свет должны вернуть в течение часа

Утром в субботу, 4 мая, в Октябрьском районе Новосибирска 462 дома в частном секторе остались без электричества.







По информации портала «Мой Новосибирск», в 9:45 произошла авария сразу на шести трансформаторных подстанциях, из-за чего без света остались 462 частных дома на улицах Гайдара, Камышенская, Осипова, Средний переулок и других улицах. Свет в дома должны вернуть в течение часа.





Ранее во вторник, 30 апреля, на тех же улицах произошло массовое отключение света из-за обрыва линий электропередачи. Тогда без света остались 465 домов.









Тогда же, во вторник, произошло массовое отключение в Калининском районе — без электричества остались 170 зданий.