В Октябрьском районе почти 500 домов остались без света

Отключились шесть тепловых подстанций

Свет должны вернуть в течение часа
Свет должны вернуть в течение часа

Утром в субботу, 4 мая, в Октябрьском районе Новосибирска 462 дома в частном секторе остались без электричества.


По информации портала «Мой Новосибирск», в 9:45 произошла авария сразу на шести трансформаторных подстанциях, из-за чего без света остались 462 частных дома на улицах Гайдара, Камышенская, Осипова, Средний переулок и других улицах. Свет в дома должны вернуть в течение часа.


Ранее во вторник, 30 апреля, на тех же улицах произошло массовое отключение света из-за обрыва линий электропередачи. Тогда без света остались 465 домов


В Октябрьском районе почти 500 домов остались без света


Тогда же, во вторник, произошло массовое отключение в Калининском районе — без электричества остались 170 зданий.

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