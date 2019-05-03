Выбираем вместе: в зоопарке начался финальный этап голосования за имена для белых медвежат

Конкурс продлится до конца мая

Два имени для медвежат будут выбраны путем голосования с помощью СМС
Два имени для медвежат будут выбраны путем голосования с помощью СМС

Сегодня, 3 мая, Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило объявил о начале второго этапа голосования за лучшие имена для двух белых медвежат, которые родились в зоопарке в декабре 2018 года. Недавно сотрудникам зоопарка удалось определить их пол: один из них оказался мальчиком, другой — девочкой. 


Сотрудники зоопарка предложили посетителям выбрать из десяти пар имен лучшую:


«<...> Начинается второй этап конкурса на лучшие имена для белых медвежат. Путем голосования из десяти пар имен будет выбрана одна. Наиболее популярные имена стали итогом первого этапа, который проходил с 11 апреля по 1 мая. За это время в общей сложности в зоопарк поступило 1247 сообщений с предложенными вариантами. Среди них много красивых имен. Из всего списка мы выбрали 10 пар, которые встречались чаще других», — говорится в сообщении зоопарка.


Как указано на официальной странице зоопарка во «ВКонтакте», в конкурсе лидируют имена Снежок и Снежинка. На втором месте Умка и Снежка, на третьем — Норди и Шайна. Далее идут Беринг и Арктика, Айсберг и Аляска, Алтай и Саяна, Сириус и Беллатрикс, Орион и Веда, Лукас и Хлоя, Лоло и Пепе.


Конкурс на выбор имён в зоопарке продлится до конца мая, а результаты объявят на празднике «День медведя» 26 числа. 


А какая пара имен нравится вам?

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса.
  • Снежок и Снежинка
  • Умка и Снежка
  • Норди и Шайна
  • Беринг и Арктика
  • Айсберг и Аляска
  • Алтай и Саяна
  • Сириус и Беллатрикс
  • Орион и Веда
  • Лукас и Хлоя
  • Лоло и Пепе
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования


Прочтений: 148

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено