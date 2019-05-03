Выбираем вместе: в зоопарке начался финальный этап голосования за имена для белых медвежат

Два имени для медвежат будут выбраны путем голосования с помощью СМС

Сегодня, 3 мая, Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило объявил о начале второго этапа голосования за лучшие имена для двух белых медвежат, которые родились в зоопарке в декабре 2018 года. Недавно сотрудникам зоопарка удалось определить их пол: один из них оказался мальчиком, другой — девочкой.







Сотрудники зоопарка предложили посетителям выбрать из десяти пар имен лучшую:





«<...> Начинается второй этап конкурса на лучшие имена для белых медвежат. Путем голосования из десяти пар имен будет выбрана одна. Наиболее популярные имена стали итогом первого этапа, который проходил с 11 апреля по 1 мая. За это время в общей сложности в зоопарк поступило 1247 сообщений с предложенными вариантами. Среди них много красивых имен. Из всего списка мы выбрали 10 пар, которые встречались чаще других», — говорится в сообщении зоопарка.







Как указано на официальной странице зоопарка во «ВКонтакте», в конкурсе лидируют имена Снежок и Снежинка. На втором месте Умка и Снежка, на третьем — Норди и Шайна. Далее идут Беринг и Арктика, Айсберг и Аляска, Алтай и Саяна, Сириус и Беллатрикс, Орион и Веда, Лукас и Хлоя, Лоло и Пепе.





Конкурс на выбор имён в зоопарке продлится до конца мая, а результаты объявят на празднике «День медведя» 26 числа.





А какая пара имен нравится вам?

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Умка и Снежка

Норди и Шайна

Беринг и Арктика

Айсберг и Аляска

Алтай и Саяна

Сириус и Беллатрикс

Орион и Веда

Лукас и Хлоя

Лоло и Пепе К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования



