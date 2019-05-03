Как в «Ассе»: фотосерьги с тайным фоном показали новосибирцам
Чтобы увидеть второй фон, нужно было надеть вторые очки
Сегодня, 3 мая, в мастерских Новосибирского отделения союза художников России на Советской, 79а прошла фотовыставка «Remember AссА».
«Фотографии сделаны в такой форме, как серьги из фильма «Асса», где герои сфотографировались в автомате, и мальчик Бананан надел фото себе на ухо. Людей, фотографии которых представлены на выставке, я фотографировала, ещё когда работала фотографом на документы. Они остались у меня в памяти, потому что часто ко мне приходили. <...> Всех этих людей я знаю, и для меня каждый человек имел свою историю, про каждого можно рассказать», — рассказала корреспонденту НГС фотограф Светлана Жуковская, которая организовала выставку.
«Получилась такая фотография-размышление, потому что на них изображены и мужчины, и женщины как образы, лиц почти не видно. Как негатив от фотографии. <...> Вторым фоном накладывалась то, о чем этот человек размышлял, о чем он разговаривал. Если один разговаривал о том, как он любит дарить женщинам цветы не только в праздники, а просто так, — я вместо лица ему розу разместила. Когда зрители надевают очки, они приглядываются, видят другую историю, не только силуэт человека», — пояснила Жуковская.
В конце апреля в новосибирском Академгородке прошла международная акция «Фотосушка» — в ней приняли участие почти 40 фотографов. Смысл мероприятия был в том, чтобы фотографы обменивались друг с другом, а также с другими новосибирцами своими фотографиями. Для этого они вывесили их на прищепках во внутреннем дворике НГУ.