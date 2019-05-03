Как в «Ассе»: фотосерьги с тайным фоном показали новосибирцам

Выставка работает всего один вечер

Сегодня, 3 мая, в мастерских Новосибирского отделения союза художников России на Советской, 79а прошла фотовыставка «Remember AссА».







«Фотографии сделаны в такой форме, как серьги из фильма «Асса», где герои сфотографировались в автомате, и мальчик Бананан надел фото себе на ухо. Людей, фотографии которых представлены на выставке, я фотографировала, ещё когда работала фотографом на документы. Они остались у меня в памяти, потому что часто ко мне приходили. <...> Всех этих людей я знаю, и для меня каждый человек имел свою историю, про каждого можно рассказать», — рассказала корреспонденту НГС фотограф Светлана Жуковская, которая организовала выставку.





На фотографии можно было посмотреть через цветную линзу





«Получилась такая фотография-размышление, потому что на них изображены и мужчины, и женщины как образы, лиц почти не видно. Как негатив от фотографии. <...> Вторым фоном накладывалась то, о чем этот человек размышлял, о чем он разговаривал. Если один разговаривал о том, как он любит дарить женщинам цветы не только в праздники, а просто так, — я вместо лица ему розу разместила. Когда зрители надевают очки, они приглядываются, видят другую историю, не только силуэт человека», — пояснила Жуковская.





Кроме фотографий, на выставке были специальные очки, надевая которые, зрители могли увидеть второй фон фото





Фотохудожницу вдохновил фильм «Асса», главный герой которого носил маленькую фотографию как серьгу





Небольшое помещение павильона было полностью заполнено людьми





Светлана Жуковская добилась необычного эффекта на фотографиях с помощью Photoshop





По словам посетителей, на выставке было около 30 человек









В конце апреля в новосибирском Академгородке прошла международная акция «Фотосушка» — в ней приняли участие почти 40 фотографов. Смысл мероприятия был в том, чтобы фотографы обменивались друг с другом, а также с другими новосибирцами своими фотографиями. Для этого они вывесили их на прищепках во внутреннем дворике НГУ.