Владельцы «Бочкарей» открыли миниатюрную кондитерскую, где делают десерты с укропом

«Яблоко» из сырного мусса, белого шоколада и мелко нарезанных яблок в соусе из кальвадоса с укропом





Ресторанная группа «Бочкари» запустила новый проект — кондитерскую Nikki Forkin Cakes. Заведение открылось по соседству с рестораном «Сыроварня» на улице Ленина.







Nikki Forkin Cakes (NFC) — миниатюрная кондитерская, рассчитанная преимущественно на продажу тортов и десертов навынос. Внутри есть только два высоких столика, за которыми можно выпить кофе с пирожными или просто поставить вещи.







В заведении нашлось место только для двух витрин и пары столиков





Набор десертов в целом универсален: торты, эклеры, тарты, фигурные пирожные (изображающие фрукты), а также макароны (французский десерт из двух половинок — миндально-белкового печенья и тягучей начинки) и конфеты ручной работы. Уровень цен в кондитерской — выше среднего: макароны стоят 60 рублей штука, эклеры — 170 рублей, кусок торта (130 грамм) — 180 рублей. Это выше, например, чем в сетях Kuzina или Dudnik, однако в целом соответствует уровню одиночных кондитерских с авторскими рецептами и отсутствием массового производства.







Малиновые тарты с фисташками по 400 рублей за штуку





Для владельцев «Бочкарей» это уже третий проект в Новосибирске. Ранее они открыли здесь два пивных ресторана «Бочкари», а также большое заведение «Сыроварня» по лицензии столичной ресторанной компании Аркадия Новикова.







Формат авторских кондитерских в последнее время весьма популярен. Однако обычно их открывают не ресторанные компании с большими заведениями, а сами кондитеры, которые до этого работали дома по прямым заказам.