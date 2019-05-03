ХК «Сибирь» начал формировать команду на будущий сезон

Команда рассталась с шестью игроками и подписала контракт с четырьмя новыми

Традиционно в хоккее 1 мая открывается трансферное окно
Традиционно в хоккее 1 мая открывается трансферное окно

30 апреля официально завершился сезон КХЛ, и у некоторых игроков завершились контракты — в связи с этим составы команд начали меняться, и «Сибирь» не исключение.


«Традиционно в хоккее 1 мая открывается трансферное окно, и все клубы начинают формировать состав на будущий сезон. "Сибирь" не исключение.


В прошлом сезоне наша команда не вышла в плей-офф, и сам этот факт говорит о том, что изменения нужны. 


Трансферы — это процесс, не останавливающийся ни на минуту, тем более в это время года, поэтому изменения в составе еще будут. Обо всём мы будем оперативно сообщать на нашем официальном сайте», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе команды.



«Сибирь» пополнили да финских форварда: Юусо Пуустинен и Микаэль Руохамаа — оба подписали контракт на год. Ещё одним новичком стал американский защитник Сэм Лофквист — он подписал контракт на два года. Кроме того, в «Сибирь» из московского ЦСКА вернулся защитник Андрей Ермаков — соглашение с хоккеистом рассчитано до 2021 года. 



Также «Сибирь» не стала продлевать контракты с шестью игроками: нападающие Владимир Пешехонов, Жильбер Брюле и Шейн Принс, вратарь Дэнни Тэйлор, защитники Олег Пиганович и Константин Климонтов покинут команду. 


Недавно двух игроков ХК «Сибирь» вызвали сыграть за сборную в матчах с французами, а до этого игроки участвовали в выставочных матчах между национальной сборной Беларуси и олимпийской сборной России в Минске. 


Кроме того, в этом сезоне комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги пять раз назвала нападающего новосибирской хоккейной команды «Сибирь» Никиту Михайлова лучшим новичком недели.

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