Борец Роман Власов провел тренировку с Хабибом Нурмагомедовым

Пост об этом спортсмен опубликовал в своем «Инстаграме»

Бойцы опубликовали посты о совместной тренировке на своих страницах в Instagram 
Бойцы опубликовали посты о совместной тренировке на своих страницах в Instagram 

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов провел тренировку с бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. 


— Отлично поработали с Хабибом в спарринге.  Сила манаповской школы в мощной борцовской подготовке. Я получил большое удовольствие от совместной работы, и это нечто большее, чем просто тренировка. Спасибо, Хабиб, ты настоящий чемпион и достойный сын своей страны, — написал Власов на своей странице в Instagram.



— Спасибо, Роман, за хорошую тренировку и за полезные советы в борьбе, ты лучший, — написал Нурмагомедов.



В апреле Роман Власов в четвёртый раз стал чемпионом мира. В финале турнира он победил немецкого борца с разгромным счётом — 10:0.  А год назад Власов взял третью золотую медаль европейского турнира в Каспийске, но после на летних сборов получил травму. Осенью олимпиец перенёс операцию на ноге. Из-за длительного процесса восстановления Власову пришлось отказаться от участия в чемпионате мира в Венгрии. После Нового года Роман Власов вернулся в сборную и победил на чемпионате России.

Прочтений: 996

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено