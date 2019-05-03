Борец Роман Власов провел тренировку с Хабибом Нурмагомедовым

Бойцы опубликовали посты о совместной тренировке на своих страницах в Instagram

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов провел тренировку с бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.





— Отлично поработали с Хабибом в спарринге. Сила манаповской школы в мощной борцовской подготовке. Я получил большое удовольствие от совместной работы, и это нечто большее, чем просто тренировка. Спасибо, Хабиб, ты настоящий чемпион и достойный сын своей страны, — написал Власов на своей странице в Instagram.









— Спасибо, Роман, за хорошую тренировку и за полезные советы в борьбе, ты лучший, — написал Нурмагомедов.









В апреле Роман Власов в четвёртый раз стал чемпионом мира. В финале турнира он победил немецкого борца с разгромным счётом — 10:0. А год назад Власов взял третью золотую медаль европейского турнира в Каспийске, но после на летних сборов получил травму. Осенью олимпиец перенёс операцию на ноге. Из-за длительного процесса восстановления Власову пришлось отказаться от участия в чемпионате мира в Венгрии. После Нового года Роман Власов вернулся в сборную и победил на чемпионате России.