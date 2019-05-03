В МВД рассказали подробности ДТП на Кирова — водитель бросил мотоцикл и сбежал

Полицейские намерены найти сбежавшего мотоциклиста

Водитель мотоцикла бросил своё средство передвижения и сбежал
Водитель мотоцикла бросил своё средство передвижения и сбежал

В пресс-службе МВД России по Новосибирской области рассказали подробности аварии, которая случилась на улице Кирова в Октябрьском районе сегодня днём.


Видео с кадрами аварии в редакцию НГС прислала читательница Ольга.


«Водитель автомобиля мужчина 1954 года рождения. Водитель-мотоциклист скрылся ещё до приезда сотрудников полиции. Сейчас, естественно, будут проводиться все необходимые разыскные мероприятия для установления его местоположения. <...> Он бросил мотоцикл», — уточнили в пресс-службе МВД.


Позавчера вечером в Новосибирске на улице Кошурникова произошло массовое ДТП — столкнулись несколько машин и спровоцировали пробку. По данным МАСС, аварию устроил нетрезвый водитель одной из машин.

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