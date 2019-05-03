Радиоактивные отходы на НЗХК сделают более безопасными

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18 февраля 2019
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Для этого завод будет использовать комплекс переработки промышленных отходов
Фото: Екатерина Калиневич
Новосибирский завод химконцентратов сообщил о переходе к новому виду захоронения ядерных отходов — для этого будут использовать комплекс переработки промышленных отходов.
Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии 25 апреля. Перед тем, как приступать к переходу на новый метод захоронения отходов, НЗХК проведёт общественные слушания.
ОАО «НЗХК» — предприятие Госкорпорации Росатом, входит в топливную компанию Росатома ОАО «ТВЭЛ» — один из ведущих российских производителей ядерного топлива для АЭС России и зарубежных стран.
Как уточняется в техническом задании, сейчас завод химконцентратов использует для хранения отходов хвостохранилище (комплекс сооружений с прудом-отстойником, расположенным примерно в 8 километрах от НЗХК. — Прим. ред.).
«При производстве ядерного топлива образуются радиоактивные отходы. Основная масса представляет собой низкоактивную пульпу, которая в настоящий момент времени гидротранспортом передается в хвостохранилище.
С целью уменьшения нагрузки на окружающую среду и повышения радиационной безопасности, планируется к 2020 году <...> создать участок переработки отходов, предназначенный для приведения радиоактивных отходов к критериям приемлемости для их последующего захоронения»,
— объясняется в документах.
Как сообщили корреспонденту НГС на заводе химконцентратов, переход к новой процедуре переработки отходов — заключительный этап инвестиционного проекта, который стартовал на предприятии в 2012 году.
«После запуска участка комплексной переработки производственных отходов предприятие полностью прекратит сброс на хвостохранилище», — передал начальник лаборатории охраны окружающей среды Иван Пильчик.
Кроме того, на НЗХК рассказали, как будет происходить переработка радиоактивных отходов — собранные производственные стоки будут направлять в реакторы, а полученную в результате смесь прогонят через центрифугу, которая разделит её на твёрдую и жидкую. После чего твёрдую смесь будут цементировать, а жидкую отправят на испарение в специальную установку, получив пригодную для повторного использования воду.
Закрыть хвостохранилище должны к 2021 году, когда весь комплекс переработки будет работать на полной мощности.