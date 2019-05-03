Радиоактивные отходы на НЗХК сделают более безопасными

Для этого завод будет использовать комплекс переработки промышленных отходов

Новосибирский завод химконцентратов сообщил о переходе к новому виду захоронения ядерных отходов — для этого будут использовать комплекс переработки промышленных отходов.

Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии 25 апреля. Перед тем, как приступать к переходу на новый метод захоронения отходов, НЗХК проведёт общественные слушания. ОАО «НЗХК» — предприятие Госкорпорации Росатом, входит в топливную компанию Росатома ОАО «ТВЭЛ» — один из ведущих российских производителей ядерного топлива для АЭС России и зарубежных стран.



Как уточняется в техническом задании, сейчас завод химконцентратов использует для хранения отходов хвостохранилище (комплекс сооружений с прудом-отстойником, расположенным примерно в 8 километрах от НЗХК. — Прим. ред.). «При производстве ядерного топлива образуются радиоактивные отходы. Основная масса представляет собой низкоактивную пульпу, которая в настоящий момент времени гидротранспортом передается в хвостохранилище. С целью уменьшения нагрузки на окружающую среду и повышения радиационной безопасности, планируется к 2020 году <...> создать участок переработки отходов, предназначенный для приведения радиоактивных отходов к критериям приемлемости для их последующего захоронения», — объясняется в документах.

Сейчас завод химконцентратов использует для хранения отходов хвостохранилище, расположенное между Северный объездом и Восточным шоссе Фото: фрагменты карты 2ГИС

Как сообщили корреспонденту НГС на заводе химконцентратов, переход к новой процедуре переработки отходов — заключительный этап инвестиционного проекта, который стартовал на предприятии в 2012 году. «После запуска участка комплексной переработки производственных отходов предприятие полностью прекратит сброс на хвостохранилище», — передал начальник лаборатории охраны окружающей среды Иван Пильчик.