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Город

Радиоактивные отходы на НЗХК сделают более безопасными

Раньше отходы сбрасывали в пруд-отстойник предприятия

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Для этого завод будет использовать комплекс переработки промышленных отходов

Фото: Екатерина Калиневич

Новосибирский завод химконцентратов сообщил о переходе к новому виду захоронения ядерных отходов — для этого будут использовать комплекс переработки промышленных отходов.

Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии 25 апреля. Перед тем, как приступать к переходу на новый метод захоронения отходов, НЗХК проведёт общественные слушания. 

ОАО «НЗХК» — предприятие Госкорпорации Росатом, входит в топливную компанию Росатома ОАО «ТВЭЛ» — один из ведущих российских производителей ядерного топлива для АЭС России и зарубежных стран.

Как уточняется в техническом задании, сейчас завод химконцентратов использует для хранения отходов хвостохранилище (комплекс сооружений с прудом-отстойником, расположенным примерно в 8 километрах от НЗХК. — Прим. ред.). 

«При производстве ядерного топлива образуются радиоактивные отходы. Основная масса представляет собой низкоактивную пульпу, которая в настоящий момент времени гидротранспортом передается в хвостохранилище. 

С целью уменьшения нагрузки на окружающую среду и повышения радиационной безопасности, планируется к 2020 году <...> создать участок переработки отходов, предназначенный для приведения радиоактивных отходов к критериям приемлемости для их последующего захоронения», 

— объясняется в документах.

Сейчас завод химконцентратов использует для хранения отходов хвостохранилище, расположенное между Северный объездом и Восточным шоссе

Фото: фрагменты карты 2ГИС

Как сообщили корреспонденту НГС на заводе химконцентратов, переход к новой процедуре переработки отходов — заключительный этап инвестиционного проекта, который стартовал на предприятии в 2012 году. 

«После запуска участка комплексной переработки производственных отходов предприятие полностью прекратит сброс на хвостохранилище», — передал начальник лаборатории охраны окружающей среды Иван Пильчик. 

Кроме того, на НЗХК рассказали, как будет происходить переработка радиоактивных отходов — собранные производственные стоки будут направлять в реакторы, а полученную в результате смесь прогонят через центрифугу, которая разделит её на твёрдую и жидкую. После чего твёрдую смесь будут цементировать, а жидкую отправят на испарение в специальную установку, получив пригодную для повторного использования воду. 

Закрыть хвостохранилище должны к 2021 году, когда весь комплекс переработки будет работать на полной мощности.

В 2010 году завод запустил производство уранового порошка, а в 2013 году НЗХК избавился от части ручной работы в производстве ядерного топлива — на освободившихся площадях запустили новое производство.

Дмитрий Здорников
Фото Екатерины Калиневич (1), фрагменты карты 2ГИС (2)

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ТЕКСТ

Дмитрий Здорников

ТЕГИ

радиацияНЗХК

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КОММЕНТАРИИ (12)

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RыSя
3 май 2019 в 18:52

Как можно сделать более безопасными радиоактивные отходы?
Я понимаю - утилизировать, или создать условия безопасного хранения, но сделать более безопасными?

Попросить их меньше излучать? Или сделать волну длиннее?

Воще.

андрей
3 май 2019 в 19:08

Как вообще можно производить радиоактивные отходы в центре крупнейшего района города? А додуматься сливать их по трубе в озеро окруженное дачами это вообще бред. Увы, но думаю что очень многие жители района поплатились своим здоровьем за удовольствие работать на этом предприятии. Не зря ведь молодыми на пенсию уходили, только многие долго не прожили. Да , в эпоху дефицита, там давали квартиры и машины и прочие льготы. Но очень много знакомых и родственников, работавших на этом предприятии в 60- е и 70- е, ушли относительно молодыми. Это мое наблюдение за более полвека проживания в Калининском районе. А ведь когда то там планировался автозавод!

Свистун-с-приплясом
3 май 2019 в 19:01

Их надо в Сирию отправить, в качестве гумпомощи)))