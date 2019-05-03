Мотоциклист врезался в иномарку на Кирова — на месте работают сотрудники полиции

ДТП произошло неподалёку от супермаркета «Бахетле»

В Октябрьском районе Новосибирска столкнулись иномарка и мотоцикл
В Октябрьском районе Новосибирска столкнулись иномарка и мотоцикл

Сегодня днём на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП — столкнулись иномарка и мотоцикл.


Об этом в редакцию сообщила читательница Ольга в 14:46, прислав видео. 


«ДТП возле "Бахетле", человек на земле лежит. Что произошло точно не понятно. У человека руки за головой, видимо задержали», 


— предположила Ольга.


В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что им поступил вызов о ДТП. «<...> Информация поступила в 14:48. Столкновение мотоциклиста и легкового автомобиля, пока больше никакой информации нет. Набирайте позже», — рассказали в ведомстве.



Позавчера вечером в Новосибирске на улице Кошурникова произошло массовое ДТП —  столкнулись несколько машин и спровоцировали пробку. По данным МАСС, аварию устроил нетрезвый водитель одной из машин.

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