«Из города нас не выпускают»: туристы не могут покинуть Монголию из-за вспышки чумы

Среди туристов жители Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга, а также США, Кореи и европейских стран

Несколько десятков человек не выпускают из монгольского города, где семейная пара скончалась, заразившись чумой от барсучьего мяса — среди туристов жители Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга, а также США, Кореи и европейских стран.







О том, что несколько сибиряков не могут покинуть Монголию стало известно вчера, 2 мая. Об этом корреспонденту НГС рассказала жительница Новосибирска Елена, уточнив, что ночью с 30 апреля на 1 мая в городе Улгий скончалась семейная пара — у них обнаружили одну из форм чумы.





Сейчас, по словам Елены, ситуация так и не разрешилась — около 30 туристов по-прежнему остаются в городе.





«По нашей информации, граница со стороны Ташанты открыта, но из города Улгий нас не выпускают. <...>





Сейчас мы ждем письменное подтверждение от пограничников, что они готовы принять нас, и тогда нас, может быть, выпустят из города»,





— сообщила Елена.





Елена сообщила, что российское посольство пытается помочь застрявшим туристам, но монгольская сторона оттягивает решение вопроса





Также она рассказала, что медицинская экспертиза действительно подтвердила, что семейная пара умерла от чумы.





«Воздушно-капельным путём эта болезнь не передаётся, поэтому мы немного не понимаем, в чем проблема с нашим выездом из города. Мы живём в отеле за свой счет. Наше посольство — единственное посольство, которое на связи в эти дни. Они пытаются помочь, но монгольская сторона тянет», — пожаловалась сибирячка.





На момент публикации, Елена сообщила, что рабочая неделя закончилась и туристов задержат в городе до понедельника.





Как сообщили корреспонденту НГС в оперативном штабе аймачной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в городе временно не работают школы и детские сады, отменены все массовые мероприятия.





«Карантин закончится 6 мая. [Информации о туристах] к нам не поступало», — коротко сообщили в штабе.





В конце февраля в Новосибирске прошла вспышка кори из-за которой на карантин закрылись многие учебные заведения — заболевание обнаружили у нескольких десятков учащихся разных школ.