«Из города нас не выпускают»: туристы не могут покинуть Монголию из-за вспышки чумы
Карантин пообещали снять только 6 мая
Несколько десятков человек не выпускают из монгольского города, где семейная пара скончалась, заразившись чумой от барсучьего мяса — среди туристов жители Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга, а также США, Кореи и европейских стран.
О том, что несколько сибиряков не могут покинуть Монголию стало известно вчера, 2 мая. Об этом корреспонденту НГС рассказала жительница Новосибирска Елена, уточнив, что ночью с 30 апреля на 1 мая в городе Улгий скончалась семейная пара — у них обнаружили одну из форм чумы.
Сейчас, по словам Елены, ситуация так и не разрешилась — около 30 туристов по-прежнему остаются в городе.
«По нашей информации, граница со стороны Ташанты открыта, но из города Улгий нас не выпускают. <...>
Сейчас мы ждем письменное подтверждение от пограничников, что они готовы принять нас, и тогда нас, может быть, выпустят из города»,
— сообщила Елена.
Также она рассказала, что медицинская экспертиза действительно подтвердила, что семейная пара умерла от чумы.
«Воздушно-капельным путём эта болезнь не передаётся, поэтому мы немного не понимаем, в чем проблема с нашим выездом из города. Мы живём в отеле за свой счет. Наше посольство — единственное посольство, которое на связи в эти дни. Они пытаются помочь, но монгольская сторона тянет», — пожаловалась сибирячка.
На момент публикации, Елена сообщила, что рабочая неделя закончилась и туристов задержат в городе до понедельника.
Как сообщили корреспонденту НГС в оперативном штабе аймачной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в городе временно не работают школы и детские сады, отменены все массовые мероприятия.
«Карантин закончится 6 мая. [Информации о туристах] к нам не поступало», — коротко сообщили в штабе.
В конце февраля в Новосибирске прошла вспышка кори из-за которой на карантин закрылись многие учебные заведения — заболевание обнаружили у нескольких десятков учащихся разных школ.