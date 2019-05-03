Новосибирец стал чемпионом России по французскому боксу — его пригласили в сборную

Чемпионат и первенство России по савату прошли в Санкт-Петербурге

Чемпиона России Тимофея Кузнецова пригласили в сборную России
Чемпиона России Тимофея Кузнецова пригласили в сборную России

Новосибирец Тимофей Кузнецов стал чемпионом в первенстве России по савату (французский вид бокса, в котором используются удары ногами.Прим. ред.) — его пригласили в сборную России.


Чемпионат и первенство России по французскому боксу закончились 2 мая. Спортсмены выступали в разделе ассо (лёгкий контакт, в котором запрещается наносить сильные удары руками и ногами. — Прим. ред.).


Новосибирскую область на соревнованиях представляли три спортсмена: Тимофей Кузнецов, который занял первое место в первенстве России, став чемпионом, Евгения Сивири, получившая серебряную медаль, уступив спортсменке из Липецкой области, и Данил Барякин, занявший 4-е место, проиграв архангельскому саватисту.


Как уточнили корреспонденту НГС в федерации савата Новосибирской области, Кузнецов получил приглашение в состав сборной Россиивсе. 


В конце апреля стало известно, что в состав олимпийской сборной на турнир St.Petersburg Hockey Open пригласили двух игроков хоккейного клуба «Сибирь» — нападающего Никиту Михайлова и защитника Николая Демидова.


В 2018 году в это же время прошёл чемпионат по савату. Тогда призёрами стали две сибирячки: Наталья Квашнина, заняв 1-е место, и Евгения Сивири, получившая серебряную медаль.

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