«Это "День людоеда"»: новосибирцы вышли на пикет в Академгородке против пенсионной реформы

Собравшиеся призывали ввести прогрессивный налог и обвинили Конституционный суд России в предательстве

Сегодня днём 3 мая в новосибирском Академгородке прошёл пикет против пенсионной реформы — собравшиеся призывали ввести прогрессивный налог и обвинили Конституционный суд России в предательстве.







О том, что перед ДК «Академия» проходит пикет против пенсионной реформы, сообщил один из корреспондентов НГС, уточнив, что акцию проводит организация «Суть времени» Новосибирска. Как рассказал корреспонденту НГС один из организаторов пикета Александр Колонцов, в мероприятии приняло участие 20 человек.





«Мы выходим 3-го числа каждого месяца, потому что мы считаем, что это "День людоеда" — в этот день была принята пенсионная реформа. Естественно, мы выражаем протест против этой реформы.





Помимо этого, Конституционный суд её одобрил, мы считаем, что это категорически неверно. И по сути, так как сама пенсионная реформа ведёт к развалу страны, Конституционный суд мог помочь нашим властям понять, что это <...> деструктивное действие и его не нужно было производить, но <...> [он] этого не сделал. Соответственно мы выражаем протест и против этого решения», — объяснил Колонцов.





Александр Колонцов уточнил, что пикет продлился час — с 12:00 до 13:00. Сейчас участники собираются провести дискуссионный круглый стол под названием «Конституционный суд предал народ, поддержав пенсионную реформу! Что дальше?».





В начале октября президент России Владимир Путин подписал указ о повышении пенсионного возраста. Теперь планка выхода на пенсию поднимется до 60 лет у женщин, до 65 лет — у мужчин.







Ещё задолго до подписания указа президентом в Новосибирске начали проходить различные митинги и пикеты. Одной из самых масштабных акций против пенсионной реформы за последнее время стал митинг 9 сентября. На него пришли более 800 человек — на несогласованную акцию был стянут ОМОН.