«Локомотив» обыграл белгородское «Белогорье» в борьбе за 5-е место чемпионата России

Самыми результативными игроками оказались Константин Бакун и Марко Ивович — они набрали по 19 очков

Игроки новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» в рамках первого матча серии за 5–8-е места чемпионата России в домашнем матче выиграли у команды «Белогорье» из Белгорода — встреча завершилась со счётом 3:1.







Новосибирские волейболисты уступили соперникам только в третьем сете (25:18). Остальные команде удалось выиграть несмотря на собственные ошибки и хорошую игру соперников.







«Лучшими по статистике стали Константин Бакун и Марко Ивович, набравшие по 19 очков, 15 очков в активе Алексея Родичева, 7 очков у Ильяса Куркаева», — сообщает пресс-служба ВК «Локомотив».





Следующая игра пройдёт 5 мая в Новосибирске. «Локомотив» вновь встретится с белгородской командой в серии до двух побед.





Предыдущая игра прошла 24 апреля с московским «Динамо». «Локомотиву» удалось дважды обыграть команду соперников и продолжить состязание за 5-е место в чемпионате России.