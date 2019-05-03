Власти заплатят участникам татарского праздника за номера в отелях

На это уйдёт 5 миллионов рублей из бюджета области

Ожидается, что на праздник приедет и президент республики Татарстан Рустам Минниханов
Ожидается, что на праздник приедет и президент республики Татарстан Рустам Минниханов

Правительство Новосибирской области заплатит за номера для 622 гостей, которых пригласят на празднование Федерального Сабантуя — ожидается, что на праздник приедет и президент республики Татарстан Рустам Минниханов.


Информация об этом появилась 23 апреля на сайте госзакупок. Всего правительство опубликовало два контракта — на 357 и на 256 человек соответственно. Всего на гостиничные номера власти планируют потратить до 5,1 миллиона рублей. 


В документах к закупке уточняется, что номера должны быть предоставлены гостям и участникам Сабантуя с 7 по 9 июня в центральном районном округе Новосибирска (который включает Железнодорожный, Заельцовский и Центральный районы. — Прим. ред.) или же в Октябрьском районе.


В середине апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым. 


Во время встречи, как сообщается на официальном сайте президента республики, Рустам Минниханов заявил, что намерен посетить Федеральный Сабантуй в Новосибирске.


Как сообщили в министерстве региональной политики Новосибирской области в ответ на запрос корреспондента НГС, сейчас ведётся подготовка к празднику, который должен пройти с 8 по 9 июня в Новосибирске. 


«В рамках праздничных мероприятий предусмотрено проведение 8 июня конноспортивных соревнований и сельскохозяйственной выставки на территории Новосибирского ипподрома, 9 июня культурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и национальных игр на территории парка культуры и отдыха Михайловская набережная. Подробная программа мероприятий находится в стадии формирования», — уточнили в правительстве.


В прошлом году праздник проходил в Центральном парке — участники боролись на поясах, а гостей угощали национальными блюдами. В 2017 году управление Федеральной антимонопольной службы Татарстана оштрафовало чиновника за незаконно выделенную субсидию для празднования праздника.

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