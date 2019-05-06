ПДД для бывалых: что делать, если вас подозревают в пьяной езде

Вот что нужно знать о самом суровом наказании для водителей

Показания алкотестера не являются окончательными: водитель вправе требовать медицинского освидетельствования

Даже если вы не ездите «откровенно» пьяным, наверняка случались пограничные ситуации: кто-то садился за руль с похмелья, кто-то ездил под действием сильных лекарств. Наказание за пьяную езду — самое суровое из того, что административный кодекс предусматривает для водителей: штраф 30 тысяч рублей и длительное лишение прав. За повторную пьянку грозит уже уголовная ответственность. В новом выпуске «ПДД для бывалых» вспоминаем пункт 2.7 Правил дорожного движения и всё, что с ним связано.







Подозрение в том, что водитель пьян, может возникнуть у инспектора на основе чисто субъективных оценок. Критерии опьянения перечислены в нормативах: это запах алкоголя, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов и поведение, не соответствующее обстановке. Последнее обычно является признаком употребления наркотиков.

Признаки опьянения отражаются в протоколе

Если инспектор посчитал вас пьяным, остаётся два варианта: согласиться на освидетельствование или отказаться от него. Второй путь равносилен признанию себя пьяным и влечёт ту же ответственность. Единственный нюанс заключается в том, что без освидетельствования вас не могут признать опьяненным наркотическими средствами и поставить, например, на наркологический учёт.







Освидетельствование проводит сам инспектор с помощью алкометра — прибора, который измеряет концентрацию паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Неверно думать, что речь идёт о том спирте, который остаётся на языке и полости рта после употребления. Алкометр настроен «ловить» спирт, который через лёгкие попадает в выдыхаемый воздух из крови. Поэтому показания прибора за минусом некоторой погрешности пропорциональны содержанию алкоголя именно в крови. Обмануть прибор сложно — он фиксирует результат лишь после очень глубокого и длительного выхода, и его не сбивают с толку жвачки и прочие ароматизаторы.

Серьёзное достижение: 1,91 мг/л означает крайнюю степень опьянения, при которой не исключен даже летальный исход

Границей опьянения считаются показания в 0,16 мг/л — если вы «надули» больше, вас признают опьянённым. Продувку ведут под видеозапись или в присутствии двух понятых.







Вы вправе не согласиться с результатами и потребовать медицинского освидетельствования: в наркологию, клинику или другое медучреждение вас доставляет экипаж ДПС. Инспектор вправе настоять на медосвидетельствовании, даже если алкотестер показал нули, но возникли подозрения в наркотическом опьянении.

Врач-нарколог проводит освидетельствование с помощью воздушного алкотестера, но также применяет и другие метод, а также берёт анализ мочи: её сначала исследуют экспресс-методами, а при необходимости отправляют в химико-токсикологическую лабораторию

Как проходит медосвидетельствование? Алкогольное опьянение определяют таким же воздушным алкометром с той лишь разницей, что работает он при комнатной температуре, а врач лучше разбирается в вопросе. Помимо инструментального контроля водитель проходит несколько тестов (поза Ромберга, проба Ташена, пальце-носовая проба). Врачи также измеряют давление и беседуют с водителем.







По новым правилам берётся и моча для анализа на психотропные и наркотические вещества, причём вне зависимости от того, есть ли у водителя признаки «одурманивания». Это создает риски для людей, употребляющих сильные лекарства: правила и КоАП запрещают езду как под действием явных наркотиков, так и под влиянием лекарственных препаратов, содержащих сильные вещества из перечня правительства.







Водитель признаётся пьяным, если содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе превышает 0,16 мг/л или же в его моче обнаружили наркотические или психотропные вещества и в заключении врача значится, что состояние опьянения установлено.







Кровь на анализ берут в крайнем случае, например, если человек доставлен в невменяемом состоянии или после тяжёлого ДТП: в этом случае порогом является содержание алкоголя на уровне 0,3 г/литр.

ГИБДД многих регионов практикуют массовые проверки водителей на алкоголь, когда тормозится весь поток, а подозрительных водителей направляют на медосвидетельствование в специальный автобус. Такой метод популярен в Европе

За езду в пьяном виде наказывают штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора–два года (статья 12.8 КоАП). То же грозит за передачу управления нетрезвому человеку. Водителю запрещается употреблять алкоголь после ДТП, пока полиция не проведет освидетельствование или не сочтёт его ненужным. Проще говоря, отговорка «ехал трезвым, но выпил после аварии» не сработает.







За езду в период лишения прав грозит штраф в 30 тысяч рублей либо альтернативы: административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы (до 200 часов).







А вот если водитель попался пьяным повторно в период лишения прав или через год после их возврата, ему светит уже статья 264.1 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы, но даже если не брать крайние случаи, размер штрафа составляет от 200–300 тысяч рублей.







Опьянение усиливает и ответственность за серьёзные ДТП: если в аварии тяжело травмированы или погибли люди, максимальный срок заключения по статье 264 УК РФ для пьяных водителей возрастает на два года. В случае нескольких жертв потолок — 9 лет лишения свободы.







Недавно власти прикрыли популярную лазейку для пьяных виновников аварий: нередко они скрывались с места ДТП, чтобы отсидеться, протрезветь и прийти с повинной через сутки. Раньше признать их пьяными было невозможно (хотя попытки были), но теперь наказание за сокрытие с места тяжелого ДТП такое же, как за аварию в пьяном виде.

При сомнениях в адекватности прибора можно попросить дунуть в него заведомо трезвого человека: показания должны быть нулевые. Впрочем, юридически значимыми являются документы о сертификации и поверке прибора

И напоследок пару слов о популярных в народе страшилках. Алкоголь содержится в безобидных с виду продуктах, например, в кефире, квасе, безалкогольном пиве и даже забродивших фруктах. Но многочисленные тесты, в том числе наши исследования, показали, что опиться тем же квасом или кефиром невозможно: скорее, случится понос, чем опьянение. В соцсетях нередко пугают тем, что инспекторы лишают прав за «Нурофен» и подобные лекарства, но это не всегда верно: например, «Нурофен» не содержит запретной химии. Большинство препаратов, содержащих психотропы, продаются лишь по рецепту, хотя есть исключения, например, фенобарбитал содержится в «Корвалоле».







Езда в состоянии похмелья и под сильными препаратами может подвести вас под статью 12.8 КоАП (или даже 264.1 УК РФ), и для закона не так важно, имели ли вы злостное намерение сесть за руль пьяным или это вышло «случайно».



А теперь — небольшой тест.

Вы выпили настоянного кваса за минуту до того, как вас остановил инспектор. Несёт ли это дополнительные риски в случае освидетельствования?

Да, квас пьянит

Да, если вы не прополощите рот перед использование алкометра

Нет, от кваса невозможно захмелеть





Сколько промилле должен надышать водитель, чтобы его признали пьяным?

Более 0,15

Более 0,16

Более 0,3

Вопрос некорректен





Водитель лишён прав за обгон в запрещённом месте. В период лишения он попался пьяным. Какое наказание ему грозит?

Административное

Уголовное





Статья 2.7 ПДД запрещает водителю управлять автомобилем в состоянии опьянения, но также в болезненном и утомлённом состоянии. Могут ли лишить прав водителя, который ездит с очевидными симптомами гриппа?

Да

Да, если он лечился препаратами, запрещающими вождение

Нет





Как из инструкции к препарату понять дозировку, при которой разрешено вождение?

Достаточно соблюдать указанные лечебные дозировки

Эта информация есть в разделе «Особые указания»

Никак





Какое максимальное наказание грозит пьяному водителю, сбившему насмерть пешехода?

Лишение прав на срок до 3 лет

Лишение свободы на срок до 3 лет

Лишение свободы на срок до 5 лет

Лишение свободы на срок до 7 лет





Водитель едет после ночной смены и очень устал. Имеет ли инспектор ДПС право предложить ему освидетельствование?

Да, если состояние усталости достаточно очевидно

Да, если есть запах алкоголя

Нет, нужны объективные признаки опьянения





ПДД для бывалых: что делать, если вас подозревают в пьяной езде Правильные ответы: 5/10 Ваши знания очень приблизительны Пройти тест еще раз

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