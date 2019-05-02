Москва, жди: томская школьница покорила «Галерею» выразительностью

Теперь её ждет поездка в Москву и шанс выиграть 300 тысяч рублей

На конкурс приехали участники со всей Сибири

Сегодня, 2 мая, в ТРЦ «Галерея» прошел сибирский этап всероссийского чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19».







Конкурс состоял из трех раундов: в первом этапе всё участники читали русскую литературу на время, а жюри оценивало артистизм и технику чтения; во втором школьники читали русскую лирику, а в третьем — зарубежную прозу. В Новосибирске чемпионат выиграла одиннадцатиклассница из Томска Мария:





«В финале я читала Осипа Мандельштама, стихотворение, посвященное Анне Ахматовой. <...> Все тексты даются абсолютно незнакомые — сразу получаешь конверт с книжкой, открываешь закладку. И мы, не зная, о чем текст, должны прочитать его с выражением. <...> Было достаточно волнительно, в этот раз произведения подбирались довольно сложные, так как уровень [конкурса] идет выше. Много было достойных ребят. Кто-то мог переволноваться, не ту интонацию взять», — поделилась с корреспондентом НГС Мария.





Теперь победительница финала в Новосибирске отправится на финал России, который пройдет в Москве, на сцене Школы-студии МХАТ в июле. Главный приз всероссийского конкурса — 300 000 рублей. Мария призналась, что в Москву ехать планирует.





В конце апреля в Новосибирске прошел конкурс красоты, грации и таланта «Тихая красота» для женщин с ограничениями слуха — в нём приняла участие 21 красавица.