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Город под водой: кинохроники опубликовали видео майского потопа в Новосибирске 60-х годов

В мае 1966 года вода поднялась на 7 метров выше нормы и затопила прибрежные улицы

9 мая 1966 года в Новосибирске произошёл сильный потоп
9 мая 1966 года в Новосибирске произошёл сильный потоп

Сотрудник «Новосибирсккиновидеопроката» Анатолий Антонов восстановил архивный сюжет киножурнала «Сибирь на экране» о сильнейшем потопе в Новосибирске — 9 мая 1966 года уровень воды в Оби в черте городе резко поднялся. Под воду ушла набережная и дома в прибрежной зоне — журналисты сняли, как людей эвакуируют из затопленных зданий на спецтехнике, а между домов можно было проплыть на лодке.


«Даже старожилы Новосибирска не помнят такого, чтобы Обь в районе города поднялась над обычной отметкой без малого на 7 метров», — говорит диктор за кадром.


Как и остальные сюжеты киножурнала «Сибирь на экране», эту плёнку отправили в государственный архив в подмосковный Красногорск — в Новосибирске осталась только копия. Сейчас даже бывшие сотрудники Западно-Сибирской киностудии не имеют бесплатного доступа к архивным записям — Анатолий Антонов выкупил запись за свои деньги. 


Как отмечают кинематографисты, сейчас мэрия Новосибирска выделяет Дому кино деньги на покупку хроники, касающейся города, но иногда приходится приобретать интересные сюжеты самостоятельно. 1 секунда видео стоит сейчас 60 рублей.



«Мне понравился подход, с которым советские кинематографисты показывают стихийное бедствие, — с оптимизмом, нет никаких жалоб, никакого плача, нагнетания обстановки в отличие от сегодняшних СМИ, в большей части вызывающих массовую истерию и уныние, а такие сюжеты, наоборот, подбадривали народ в трудные годы», — прокомментировал сюжет напарник Антонова новосибирский режиссёр Станислав Шуберт.


Год назад Станислав Шуберт и Анатолий Антонов отреставрировали тридцатилетний фильм о городе, снятый в 1987 году на Западно-Сибирской студии кинохроники. Съёмки велись на известных предприятиях Новосибирска.

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