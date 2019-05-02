Мальчик перебегал улицу Ватутина в неположенном месте и попал под колёса «Хонды»

За первомайские выходные в ДТП пострадали уже двое детей

10-летний мальчик решил перебежать улицу Ватутина и угодил под колёса автомобиля в 11 утра 2 мая.







«На улице Ватутина у дома 14 водитель совершил наезд на 10-летнего пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Ребёнок торопился к другу. С диагнозом "сотрясение головного мозга" и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован», — прокомментировала происшествие старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская.





За майские выходные это уже второй случай. Вечером 1 мая автомобилист наехал на мальчика, который катался на велосипеде по улице Ударной в Ленинском районе.





Также 1 мая в Новосибирске на улице Кошурникова произошло массовое ДТП — аварию устроил пьяный водитель одной из машин.