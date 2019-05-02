«Да отстань от меня!»: милая ссора белых медвежат из Новосибирского зоопарка попала на видео

Один из медвежат забавно дразнит второго, а тот неуклюже уходит от преследователя

Даже между медвежатами вспыхивают детские ссоры

Посетительница Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило Анна Новикова сняла милую ссору двух подросших белых медвежат. Один из мишек хотел продолжать активные игры и задирал второго, когда тот хотел уединиться.







Медвежонок-недотрога неуклюже пытается уйти от своего преследователя, но всё тщетно, он еще больше раззадоривает второго, а тот в ответ только скалит зубы.





Пока медвежата выясняют отношения, медведица Герда невозмутимо пьёт воду из бассейна, — кажется, опытную мать детскими стычками уже не удивишь.









Двойняшки у четы полярных медведей Кая и Герды родились 11 декабря 2018 года. Но только совсем недавно сотрудникам зоопарка удалось определить их пол: один из них оказался мальчиком, другой — девочкой. В апреле Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило объявил конкурс на лучшие имена для них — предложить свои варианты имён можно до конца мая.