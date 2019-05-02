«Да отстань от меня!»: милая ссора белых медвежат из Новосибирского зоопарка попала на видео
Один из медвежат забавно дразнит второго, а тот неуклюже уходит от преследователя
Посетительница Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило Анна Новикова сняла милую ссору двух подросших белых медвежат. Один из мишек хотел продолжать активные игры и задирал второго, когда тот хотел уединиться.
Медвежонок-недотрога неуклюже пытается уйти от своего преследователя, но всё тщетно, он еще больше раззадоривает второго, а тот в ответ только скалит зубы.
Пока медвежата выясняют отношения, медведица Герда невозмутимо пьёт воду из бассейна, — кажется, опытную мать детскими стычками уже не удивишь.
Двойняшки у четы полярных медведей Кая и Герды родились 11 декабря 2018 года. Но только совсем недавно сотрудникам зоопарка удалось определить их пол: один из них оказался мальчиком, другой — девочкой. В апреле Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило объявил конкурс на лучшие имена для них — предложить свои варианты имён можно до конца мая.