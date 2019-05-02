Водитель «Форда» не пропустил и врезался в троллейбус на Красном проспекте

Троллейбус № 13 не продолжил маршрут после ДТП





Водитель белого «Форда» не пропустил троллейбус № 13 на перекрёстке Красного проспекта и улицы Крылова. Из-за сильного удара у легкового автомобиля помялось крыло, повреждена дверь и отломилось боковое зеркало.





«"Форд" двигался по Красному проспекту и при повороте на Крылова столкнулся с троллейбусом, который двигался в правом ряду в прямом направлении», — рассказал корреспонденту НГС аварийный комиссар службы «Альянс» Дмитрий Житнюк.





ДТП произошло в 13:15. Никто из людей не пострадал, однако пассажирам троллейбуса пришлось выйти — продолжать движение по маршруту троллейбус не мог.





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