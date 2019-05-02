Водитель «Форда» не пропустил и врезался в троллейбус на Красном проспекте
После ДТП водителю троллейбуса пришлось высадить пассажиров
Водитель белого «Форда» не пропустил троллейбус
«"Форд" двигался по Красному проспекту и при повороте на Крылова столкнулся с троллейбусом, который двигался в правом ряду в прямом направлении», — рассказал корреспонденту НГС аварийный комиссар службы «Альянс» Дмитрий Житнюк.
ДТП произошло в 13:15. Никто из людей не пострадал, однако пассажирам троллейбуса пришлось выйти — продолжать движение по маршруту троллейбус не мог.
1 мая в Новосибирске на улице Кошурникова произошло массовое ДТП — аварию устроил пьяный водитель одной из машин.