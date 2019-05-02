За гостиницей «Центральной» начали рисовать новые граффити

Между Первомайским сквером и гостиницей «Центральной» скоро появятся новые граффити — художники уже приступили к созданию нового рисунка. Граффити ещё не завершены, но в них же угадываются фасады узнаваемых зданий Новосибирска.
«Граффити с нами согласованы, рисуют по инициативе гостиницы. У нас вход будет со стороны парка, парковка была в плохом состоянии, и руководство приняло решение её благоустроить», — рассказали корреспонденту НГС в администрации «Центральной».
Прошлой весной администрация гостиницы «Центральная» закрасила популярные граффити, которые располагались на другом фасаде постройки. Возмущённые новосибирцы возложили траурные цветы к стене в память о граффити, а в ночь на 15 марта 2018 года неизвестные вновь расписали стену.
Позже собственники здания пообещали, что разрешат нарисовать новую картину на стене, но владельцы и художники не смогли договориться о теме граффити.
В апреле бистро «Чудо Блюдо», которое давно приобрело у новосибирцев славу «легендарной шаурмы на Ленина», предупредили о закрытии — владельцы попросили освободить помещение до лета.