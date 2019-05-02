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За гостиницей «Центральной» начали рисовать новые граффити

Администрация гостиницы решила благоустроить задний двор

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Администрация «Центральной» гостиницы намерена благоустроить внутренний дворик

Фото: Александр Ощепковн

Между Первомайским сквером и гостиницей «Центральной» скоро  появятся новые граффити — художники уже приступили к созданию нового рисунка. Граффити ещё не завершены, но в них же угадываются фасады узнаваемых зданий Новосибирска.

«Граффити с нами согласованы, рисуют по инициативе гостиницы. У нас вход будет со стороны парка, парковка была в плохом состоянии, и руководство приняло решение её благоустроить», — рассказали корреспонденту НГС  в администрации «Центральной».

Прошлой весной администрация гостиницы «Центральная» закрасила популярные граффити, которые располагались на другом фасаде постройки.  Возмущённые новосибирцы возложили траурные цветы к стене в память о граффити, а в ночь на 15 марта 2018 года неизвестные вновь расписали стену.

Позже собственники здания пообещали, что разрешат нарисовать новую картину на стене, но владельцы и художники не смогли договориться о теме граффити.

В апреле бистро «Чудо Блюдо», которое давно приобрело у новосибирцев славу «легендарной шаурмы на Ленина», предупредили о закрытии — владельцы попросили освободить помещение до лета.

Дарья Януш 
Фото Александра Ощепкова

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граффити

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КОММЕНТАРИИ (0)

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elka                 
2 май 2019 в 15:15

граффити в городе быть нк должно!куда смотрят патрульные «дяди степы»?