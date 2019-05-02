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Спасатели помогли ребёнку, который застрял в велосипеде

Нога мальчика застряла между рамой и колесом велосипеда

Спасатели освободили ногу ребёнка буквально за пару минут
Спасатели освободили ногу ребёнка буквально за пару минут


Новосибирские спасатели помогли 10-летнему мальчику извлечь зажатую между рамой и колесом велосипеда ногу. Ребёнок катался на велосипеде по улице Вертковской в Кировском районе.


«Прибыв на место, спасатели осмотрели велосипед и ногу ребёнка и приняли решение открутить звёздочку на заднем колесе и ослабить натяжение цепи. После чего спасатели отжали колесо от рамы и освободили ногу ребёнка, вся работа заняла несколько минут. Ребёнок 2009 года рождения был передан матери и бригаде врачей скорой медицинской помощи с подозрением на перелом стопы», — сообщили  в Муниципальной аварийно-спасательной службе.



Вызов поступил на телефон  оперативного дежурного МАСС 1 мая в 19:20, и уже в 19:40 спасатели закончили работу.


В конце прошлого года сотрудники МЧС на снегоходах вывезли из леса 8 детей — туристы не смогли самостоятельно вернуться домой из-за плохой погоды.

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