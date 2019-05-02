Спасатели помогли ребёнку, который застрял в велосипеде

Спасатели освободили ногу ребёнка буквально за пару минут





Новосибирские спасатели помогли 10-летнему мальчику извлечь зажатую между рамой и колесом велосипеда ногу. Ребёнок катался на велосипеде по улице Вертковской в Кировском районе.





«Прибыв на место, спасатели осмотрели велосипед и ногу ребёнка и приняли решение открутить звёздочку на заднем колесе и ослабить натяжение цепи. После чего спасатели отжали колесо от рамы и освободили ногу ребёнка, вся работа заняла несколько минут. Ребёнок 2009 года рождения был передан матери и бригаде врачей скорой медицинской помощи с подозрением на перелом стопы», — сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.











Вызов поступил на телефон оперативного дежурного МАСС 1 мая в 19:20, и уже в 19:40 спасатели закончили работу.





В конце прошлого года сотрудники МЧС на снегоходах вывезли из леса 8 детей — туристы не смогли самостоятельно вернуться домой из-за плохой погоды.