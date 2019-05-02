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Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумы

Пограничники рассказали, что из-за праздников закрыт пункт пропуска на границе России и Монголии

Выезд из монгольского города Улгий сейчас запрещён
Выезд из монгольского города Улгий сейчас запрещён

Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий. 


«Пока информации мало, 30 апреля мы пересекли границу на КПП Ташанта, спрашивали у пограничников, есть ли карантин, сказали: все ОК. В ночь с 30-го на 1-е выезд из города Улгий закрыт, так как в эту ночь в больнице кто-то умер. Эту чуму разносят местные зверьки — сурки. Это не ново, у них каждый год чума. Но, видимо, умирает кто-то не каждый [год]. Вчера мы попытались выехать из города, но никого не выпускают. Монголия объявила карантин до 5 мая включительно. Форма чумы не тяжёлая, передаётся через кровь, если скушать зараженное животное, так, скорее всего, и заразились муж с женой, которые скончались ночью 30 апреля. Очаг находится у границы, скорее всего, завтра ее не откроют», — рассказала жительница Новосибирска Елена К. 


Как объяснила Елена, у монголов есть традиция есть почки только что убитого барсука, чтобы быть здоровым — в городе предполагают, что семейная пара заразилась именно так.


В пограничном управлении ФСБ России по Республике Алтай оперативный дежурный ответил, что у него нет информации о вспышке чумы, но рассказал, что сейчас граница России и Монголии закрыта из-за праздников.


Сейчас группа из 9 туристов обратилась в консульство России — они просят переместить их в зону карантина. Среди туристов есть жители Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга, а также иностранцы.


«Это не внезапно, это планово с соглашением с монгольской стороной пункт пропуска не работает. Завтра будет функционировать в штатном режиме. 1 и 2 мая, что у нас, что в Монголии праздники, поэтому по взаимной договорённости сегодня и вчера [1 и 2 мая] пункт пропуска не функционировал. Про чуму не могу сказать», — ответили оперативный дежурный пограничной службы.

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