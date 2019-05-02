подробности

В центре Новосибирска начали монтировать трибуны ко Дню Победы

Рабочие начали ставить трибуны перед оперным театром
Рабочие начали ставить трибуны перед оперным театром

Утром 2 мая рабочие на площади Ленина начали монтировать зрительские трибуны к 74-й годовщине Дня Победы.


Мероприятия пройдут 8 и 9 мая в разных районах Новосибирска — накануне НГС опубликовал полную программу празднования Дня Победы. Торжественный парад начнётся в 10:00 на площади Ленина. В нём примут участие почти 2000 военных и 58 единиц техники, в том числе танк Т-34, известный как «Новосибирский колхозник». Следом начнётся шествие «Бессмертного полка».


Проезд в центре Новосибирска ограничат не только в праздники — 5 и 7 мая несколько улиц перекроют для репетиции парада.

Прочтений: 342

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено