В центре Новосибирска начали монтировать трибуны ко Дню Победы

Рабочие начали ставить трибуны перед оперным театром

Утром 2 мая рабочие на площади Ленина начали монтировать зрительские трибуны к 74-й годовщине Дня Победы.







Мероприятия пройдут 8 и 9 мая в разных районах Новосибирска — накануне НГС опубликовал полную программу празднования Дня Победы. Торжественный парад начнётся в 10:00 на площади Ленина. В нём примут участие почти 2000 военных и 58 единиц техники, в том числе танк Т-34, известный как «Новосибирский колхозник». Следом начнётся шествие «Бессмертного полка».





Проезд в центре Новосибирска ограничат не только в праздники — 5 и 7 мая несколько улиц перекроют для репетиции парада.