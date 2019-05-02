Репетиция Олимпиады: шесть спортсменов из Новосибирска стали кандидатами в сборную Европейских игр

На Европейских играх в Белоруссии разыграют более 200 комплектов наград

Европейские игры начнутся 21 июня в Минске. На фото талисман турнира — лисёнок Лесик

Олимпийский комитет России опубликовал предварительный состав сборной на Европейских играх. В список кандидатов попали более 600 спортсменов из различных регионов страны — среди участников также заявлены 6 атлетов из Новосибирской области.







В список вошли борец греко-римского стиля Роман Власов, гимнаст Иван Стретович, боксёр Павел Силягин, каратист Александр Щербань, а также представители областной сборной по спортивной аэробике Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев.





II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 400 спортсменов из 50 стран разыграют медали в 21 виде спорта: акробатике, бадминтоне, баскетболе 3х3, аэробике, боксе, спортивной борьбе, велоспорте на треке и на шоссе, спортивной и художественной гимнастике,гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, легкой атлетике, настольном теннисе, пляжном футболе, прыжках на батуте, самбо, стрельбе из лука, стендовой и пулевой стрельбе.







В апреле Роман Власов в четвёртый раз стал чемпионом мира — в финале турнира он победил немецкого борца с разгромным счётом 10:0.