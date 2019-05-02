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«У вас один кекс на уме»: как в Первомай страна гуляла с дурацкими плакатами под прицелом полиции

Публикуем лучшие фото с Монстраций, снятые в разных городах

Так проходили задержания в Санкт-Петербурге
Так проходили задержания в Санкт-Петербурге


Первомайские демонстрации давно уже стали беззубыми и невинными, но в этом году пришлось вспомнить, что их смысл изначально был все-таки политический. Во время шествий по всей стране были задержаны 125 человек — больше половины из них в Санкт-Петербурге, где полиция «винтила» людей в колоннах особенно жестко. Как это было, рассказывали и показывали наши коллеги из «Фонтанки.ру»


Несколько участников демонстраций задержаны в Новосибирске, Петропавловске-Камчатском, Томске, Курске и других городах, ну а в Самаре коммунисты просто подрались в своей колонне.


Но в большинстве городов первомайские демонстрации прошли вполне мирно. И даже монстрации — веселые шествия с абсурдными лозунгами — удалось провести, несмотря на запреты. Фотографы Сети городских порталов собрали для вас самые яркие кадры из разных городов — посмотрите, как это было. 


Брутальный Первомай в Новосибирске
Брутальный Первомай в Новосибирске


Лайфхак из Екатеринбурга : если завернуть бутылку в триколор, никто не спросит, сколько градусов в ее содержимом
Лайфхак из Екатеринбурга: если завернуть бутылку в триколор, никто не спросит, сколько градусов в ее содержимом


Подготовка к демонстрации в Самаре идет во все щеки 
Подготовка к демонстрации в Самаре идет во все щеки 


И, конечно, мы собрали самые смешные лозунги монстраций. 


Философский  плакат из Ярославля  объясняет, зачем это все
Философский плакат из Ярославля объясняет, зачем это все


Голодные участники Монстрации в Волгограде
Голодные участники Монстрации в Волгограде


Немногочисленная  Монстрация в Самаре
Немногочисленная Монстрация в Самаре


В Екатеринбурге Монстрацию выгнали на окраину города — можно считать, что плакат об этом 
В Екатеринбурге Монстрацию выгнали на окраину города — можно считать, что плакат об этом 


«У вас один кекс на уме»: как в Первомай страна гуляла с дурацкими плакатами под прицелом полиции


Кадры Монстрации из Красноярска
Кадры Монстрации из Красноярска


«У вас один кекс на уме»: как в Первомай страна гуляла с дурацкими плакатами под прицелом полиции


Новосибирск — столица монстрации, здесь она проходит уже 15-й раз. Посмотрите, как за эти годы менялись лозунги  
Новосибирск — столица монстрации, здесь она проходит уже 15-й раз. Посмотрите, как за эти годы менялись лозунги 


В Санкт-Петербурге в ходу политические шутки
В Санкт-Петербурге в ходу политические шутки


«У вас один кекс на уме»: как в Первомай страна гуляла с дурацкими плакатами под прицелом полиции


Без пояснений понятно, где сделано это фото: в самом интеллигентном городе страны даже на демонстрацию ходят с книжками
Без пояснений понятно, где сделано это фото: в самом интеллигентном городе страны даже на демонстрацию ходят с книжками


«У вас один кекс на уме»: как в Первомай страна гуляла с дурацкими плакатами под прицелом полиции


Еще несколько кадров с остроумными лозунгами из Новосибирска
Еще несколько кадров с остроумными лозунгами из Новосибирска


«У вас один кекс на уме»: как в Первомай страна гуляла с дурацкими плакатами под прицелом полиции


«У вас один кекс на уме»: как в Первомай страна гуляла с дурацкими плакатами под прицелом полиции


Фотограф из Челябинска поймал удачный кадр  
Фотограф из Челябинска поймал удачный кадр 


«Ну давай, арестуй меня»
«Ну давай, арестуй меня»
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