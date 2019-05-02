«У вас один кекс на уме»: как в Первомай страна гуляла с дурацкими плакатами под прицелом полиции

Так проходили задержания в Санкт-Петербурге





Первомайские демонстрации давно уже стали беззубыми и невинными, но в этом году пришлось вспомнить, что их смысл изначально был все-таки политический. Во время шествий по всей стране были задержаны 125 человек — больше половины из них в Санкт-Петербурге, где полиция «винтила» людей в колоннах особенно жестко. Как это было, рассказывали и показывали наши коллеги из «Фонтанки.ру».





Несколько участников демонстраций задержаны в Новосибирске, Петропавловске-Камчатском, Томске, Курске и других городах, ну а в Самаре коммунисты просто подрались в своей колонне.





Но в большинстве городов первомайские демонстрации прошли вполне мирно. И даже монстрации — веселые шествия с абсурдными лозунгами — удалось провести, несмотря на запреты. Фотографы Сети городских порталов собрали для вас самые яркие кадры из разных городов — посмотрите, как это было.









Лайфхак из Екатеринбурга: если завернуть бутылку в триколор, никто не спросит, сколько градусов в ее содержимом





Подготовка к демонстрации в Самаре идет во все щеки





И, конечно, мы собрали самые смешные лозунги монстраций.





Философский плакат из Ярославля объясняет, зачем это все













В Екатеринбурге Монстрацию выгнали на окраину города — можно считать, что плакат об этом





















В Санкт-Петербурге в ходу политические шутки









Без пояснений понятно, где сделано это фото: в самом интеллигентном городе страны даже на демонстрацию ходят с книжками









Еще несколько кадров с остроумными лозунгами из Новосибирска















