«У вас один кекс на уме»: как в Первомай страна гуляла с дурацкими плакатами под прицелом полиции
Публикуем лучшие фото с Монстраций, снятые в разных городах
Первомайские демонстрации давно уже стали беззубыми и невинными, но в этом году пришлось вспомнить, что их смысл изначально был все-таки политический. Во время шествий по всей стране были задержаны 125 человек — больше половины из них в Санкт-Петербурге, где полиция «винтила» людей в колоннах особенно жестко. Как это было, рассказывали и показывали наши коллеги из «Фонтанки.ру».
Несколько участников демонстраций задержаны в Новосибирске, Петропавловске-Камчатском, Томске, Курске и других городах, ну а в Самаре коммунисты просто подрались в своей колонне.
Но в большинстве городов первомайские демонстрации прошли вполне мирно. И даже монстрации — веселые шествия с абсурдными лозунгами — удалось провести, несмотря на запреты. Фотографы Сети городских порталов собрали для вас самые яркие кадры из разных городов — посмотрите, как это было.
И, конечно, мы собрали самые смешные лозунги монстраций.