Новая традиция: в Новосибирске заработали фонтаны

Фонтаны запустили на неделю раньше срока

Поздно вечером 1 мая в Новосибирске возле ГПНТБ состоялся торжественный запуск фонтана — об этом сообщила Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска.







«Запустили [фонтаны] по всему городу. Там, где возможно сейчас по погодным условиям. Раньше запускали фонтаны всегда 8 мая, и это было немножко неудобно, потому что это происходило, во-первых, днём. Во-вторых, это всегда было после празднования 9 мая в Оперном театре. Была такая суета. И мы решили завести новую традицию в этом году, раз мы сделали 1 мая всё-таки культурным мероприятием <...>, мы решили в рамках начала лета именно 1 мая запустить фонтан. <...> Я думаю, это удалось, и, действительно, получилась новая традиция», — рассказала она корреспонденту НГС.





По словам Анны Терешковой, на торжественный запуск собралось большое количество горожан.













Ранее директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко рассказал, что 1 мая будут запущены все фонтаны кроме двух.





«Около 20–30 лет фонтаны запускали 9 мая, нынче почему-то 1 мая. Это рано. Эта неделя дорогого стоит, это холодные ночи с минусовой температурой — они особенно губительны для фонтанов, у которых водоснабжение проходит близко к поверхности земли. <...> Кроме "Мишки" и речного фонтана всё будет запущено», — заверил Валерий Науменко.





В прошлом году городские фонтаны запустили 5 мая, и уже тогда работники МКУ считали, что это слишком рано — фонтаны пришлось отогревать кипятком.