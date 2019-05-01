Иномарка сбила двух пешеходов возле «Ауры»

На месте работали сотрудники ДПС и скорая помощь

Поздно вечером в среду, 1 мая, в Центральном районе Новосибирска на пересечении улиц Военной и Ипподромской около ТРЦ «Аура» водитель «Ниссана» сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу.







В ГУ МВД по Новосибирской области информацию об этом подтвердили. «Да, действительно, был совершён наезд на двух пешеходов. На месте сейчас работают сотрудники ДПС, выясняют все обстоятельства произошедшего. Вроде одну [пострадавшую] уже госпитализировала скорая, другую ещё осматривают доктора», — сообщили в ведомстве.







В полиции уточнили, что, предположительно, пострадали две девушки. Но их возраст пока не известен.





По сообщению очевидцев в социальных сетях, за рулём «Ниссана» находилась девушка, которая проехала перекрёсток на красный сигнал светофора.





Вчера водитель сбил 5-летнего мальчика в Ленинском районе — ребёнка увезли в реанимацию.