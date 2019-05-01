Путин подписал закон об изоляции Рунета

Закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года

Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования»
Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования»

Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае изоляции от глобальной инфраструктуры международной сети. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.


По закону, если работе Рунета будет что-то угрожать, Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования». Определять виды угроз и меры по их устранению будет правительство, оно же будет утверждать порядок управления сетью. В том числе кабмин будет определять «случаи управления техническими средствами противодействия угрозам и передачи обязательных к выполнению указаний».


Закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года. Ряд его положений, в том числе о национальной системе доменных имен, начнет действовать с 2021 года.


Изначально в законопроекте не было указано, от каких именно угроз Рунету предстоит изолироваться, но созданная инфраструктура с нуля позволит фильтровать внутренний трафик и закрывать сервисы, находящиеся в реестре запрещенных сайтов. Ранее Роскомнадзор предложил российским операторам протестировать систему фильтрации трафика под закон об устойчивом Рунете.

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