Путин подписал закон об изоляции Рунета

Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования»

Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае изоляции от глобальной инфраструктуры международной сети. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.







По закону, если работе Рунета будет что-то угрожать, Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования». Определять виды угроз и меры по их устранению будет правительство, оно же будет утверждать порядок управления сетью. В том числе кабмин будет определять «случаи управления техническими средствами противодействия угрозам и передачи обязательных к выполнению указаний».







Закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года. Ряд его положений, в том числе о национальной системе доменных имен, начнет действовать с 2021 года.







Изначально в законопроекте не было указано, от каких именно угроз Рунету предстоит изолироваться, но созданная инфраструктура с нуля позволит фильтровать внутренний трафик и закрывать сервисы, находящиеся в реестре запрещенных сайтов. Ранее Роскомнадзор предложил российским операторам протестировать систему фильтрации трафика под закон об устойчивом Рунете.