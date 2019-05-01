Под Новосибирском силовики перекрыли дорогу из-за угрозы минирования моста

Сотни машин растянулись в длинную пробку

Сотни водителей оказались в пробке 
Сотни водителей оказались в пробке 

Вечером в среду, 1 мая, в Кочковском районе Новосибирской области сотрудники полиции перекрыли автодорогу К-17р из-за угрозы минирования.


По словам диспетчера службы 112, вызов поступил в 17:45. 


«Оператор получил сообщение, что у опоры моста через реку Карасук в районе села Жуланка Кочковского района обнаружена привязанная коробка с проводами. Было сообщено оператором в полицию, ЕДДС и в антитеррор. Принято решение, видимо, полицией, там на месте перекрыть движение. В связи с этим пробки. Граждане жалуются, движение стоит», — сообщил диспетчер.


По словам очевидцев, к вечеру движение было восстановлено.


Обновлено: В полицию информацию о перекрытии дороги подтвердили. «В полицию поступало сообщение о подозрительном предмете. Проведена проверка. Предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было», — пояснили в ведомстве.


В прошлый вторник, 26 апреля, здание Новосибирского автовокзала эвакуировали из-за подозрительной сумки.

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