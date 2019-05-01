Известная рок-группа выступила на сцене около НГУ

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18 февраля 2019
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По приблизительным оценкам, на концерт пришло около 2,5 тысячи человек
Фото: Елена Волжанкина
Вечером в среду, 1 мая, известная российская рок-группа Lumen выступила на сцене возле старого корпуса Новосибирского государственного университета. Музыканты закрывали ежегодную «Маёвку».
Группа выступала целый час — с 21:00 до 22:00.
— Людей много собралось. Где-то 2,5 тысячи человек пришли. На прощание они спели «Сид и Нэнси» и «Гори», — рассказала участница.
Кроме Lumen в концерте приняли участие другие музыкальные группы: «Юность», «А.П.Л.», «Звёздная хлебница», Mister Dickson и The Just.
Неожиданностью для участников «Маёвки» стало отсутствие традиционного огромного костра, которым организаторы ежегодно завершали концерт.
Справка:«Маёвка» — традиционный концерт, который проводится у НГУ в завершение «Интернедели». В 1990-е годы на «Маёвке» выступали группы «Несчастный случай», «Иван-Кайф», «Сплин» и другие. Также в концерте традиционно принимают участие новосибирские музыкальные коллективы.