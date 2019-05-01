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Культура

Известная рок-группа выступила на сцене около НГУ

Группа Lumen сыграла на «Маёвке»

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По приблизительным оценкам, на концерт пришло около 2,5 тысячи человек

Фото: Елена Волжанкина

Вечером в среду, 1 мая, известная российская рок-группа Lumen выступила на сцене возле старого корпуса Новосибирского государственного университета. Музыканты закрывали ежегодную «Маёвку».

Солист группы Рустем Булатов активно общался с публикой

Фото: Елена Волжанкина

Группа выступала целый час — с 21:00 до 22:00. 

— Людей много собралось. Где-то 2,5 тысячи человек пришли. На прощание они спели «Сид и Нэнси» и «Гори», — рассказала участница.

Новосибирцы с радостью подпевали известным гостям 

Фото: Елена Волжанкина

Кроме Lumen в концерте приняли участие другие музыкальные группы: «Юность», «А.П.Л.», «Звёздная хлебница», Mister Dickson и The Just.

На концерте выступали и другие группы, которые жители Академгородка встретили очень тепло

Фото: Елена Волжанкина

Концерт начался в 17:00. Несмотря на холодную погоду, зрителей собралось очень много

Фото: Елена Волжанкина

Неожиданностью для участников «Маёвки» стало отсутствие традиционного огромного костра, которым организаторы ежегодно завершали концерт.

«Маёвка» — традиционный концерт, который  завершает «Интернеделю» в НГУ

Фото: Елена Волжанкина

Концерт традиционно проходит около старого корпуса НГУ

Фото: Елена Волжанкина

Справка: «Маёвка» — традиционный концерт, который проводится у НГУ в завершение «Интернедели». В 1990-е годы на «Маёвке» выступали группы «Несчастный случай», «Иван-Кайф», «Сплин» и другие. Также в концерте традиционно принимают участие новосибирские музыкальные коллективы.

Сегодня днём НГС вёл онлайн-трансляцию с основных первомайских шествий

Александра Трофименко
Фото: Елена Волжанкина
Видео: Маша Вьюн

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