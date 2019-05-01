В Новосибирске 8-летнюю школьницу высадили из автобуса во время бури

— Она шла из школы. И надо было ей проехать две остановки от «Лады» до «Аквапарка». У неё всегда карточка есть. За два года она её ни разу не потеряла. Вот именно в этот день она, видимо, гуляла рядом со школой и выронила её. Стечение обстоятельств. И получилось так, что бывают деньги, но именно в этот день не было с собой [у дочки]. Она обнаружила, что карточки нет, когда зашла уже в автобус. А гроза, гром, бедствия эти стихийные уже начались, они были на улице. И, когда кондуктор подошла и спросила [деньги] за проезд, она засунула руку в карман и обнаружила, что нет [карты]. Её спросили: «А где карта?». Она ответила: «Ой, я не знаю». Вот такой у ребёнка сразу ответ был, растерялась. <…> И всё, кондуктор тут же ей [сказала]: «Быстро вышла!», — рассказала мама школьницы Галина М.

Во вторник, 30 апреля, кондуктор автобуса № 95 высадила 8-летнюю школьницу из-за того, что у ребёнка не было денег и транспортной карты. Об этом в редакцию НГС сообщила мама девочки.

По словам женщины, дочь сразу позвонила ей и сообщила о случившемся. До дома девочке нужно было идти около 15 минут по начавшейся буре.

— Я её очень плохо слышала. Сильный шум ветра, она плачет. Я очень сильно перепугалась, поехала за ней. Я из центра ехала, <...> боялась за неё. Слава богу, с ней ничего не случилось. <…> Она рассказала: «Да, мама, все люди вокруг на меня смотрели». То есть никто не помог. Все слышали, видели, но никто не помог, — пояснила женщина.

Галина рассказала, что сейчас будет добиваться увольнения кондуктора, высадившего её дочь из автобуса.

Как пояснил корреспонденту НГС директор компании-перевозчика ООО «ОСТА» Андрей Баянов, сейчас идут поиски автобуса, в котором, по словам женщины, случился данный инцидент.

— Она [мама девочки] мне звонила минут 30 назад. Мы пытаемся выяснить, какой это автобус был. Автобусы, которые в то время проходили там... Либо кондуктор не соответствует описанию, либо никто не подтверждает этот случай. Пока ищем. Потому что она точное время не может сказать, госномер автобуса точно сказать не может. А на маршруте работают 22 автобуса. По времени, которое она сказала, это 15:00-15:15, мы пытаемся найти автобус. Пока четыре нашли. <…> У нас издан приказ детей не высаживать вообще. Все кондукторы с этим ознакомлены. Вплоть до увольнения, — сообщил он.