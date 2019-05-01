На Кошурникова произошла массовая авария

Несколько машин спровоцировали пробку у «Золотой Нивы»

Авария произошла на перекрёстке улиц Кошурникова и Адриена Лежена 
Авария произошла на перекрёстке улиц Кошурникова и Адриена Лежена 

В Новосибирске на улице Кошурникова произошло массовое ДТП — вечером столкнулись несколько машин и спровоцировали пробку.


В Службе 112 корреспонденту НГС пояснили, что сообщение об аварии с четырьмя машинами поступило в 18:01. Спасателям сообщали о зажатых людях.


По данным МАСС, аварию устроил нетрезвый водитель одной из машин. «Автомобили стояли на светофоре, когда в них на большой скорости влетел пьяных лихач. К счастью, обошлось без жертв. На место оперативно прибыли все экстренные службы города. Пьяный водитель задержан», — сообщили спасатели в своей группе «ВКонтакте». 


Одна из машин, по предварительным данным, врезалась в остальные, которые стояли на перекрёстке
Одна из машин, по предварительным данным, врезалась в остальные, которые стояли на перекрёстке


По данным НГС, сейчас на перекрёстке Кошурникова и Адриена Лежена работают пожарные машины, а также врачи скорой помощи — одна из двух уже уехала. 


На месте аварии работают экстренные службы
На месте аварии работают экстренные службы


Массовое ДТП спровоцировало пробку вдоль Кошурникова — по данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения из центра в сторону «Золотой Нивы» не превышает 3 км/ч.


Скорость движения на Кошурникова не превышает 3-5 км/ч
Скорость движения на Кошурникова не превышает 3-5 км/ч


Недавно следователи назвали погибшего сотрудника ГИБДД виновным в массовом смертельном ДТП — в нём погибли шесть человек. 

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