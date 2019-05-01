Полиция задержала нескольких человек после первомайской демонстрации в Новосибирске

Полиция задержала обманутых дольщиков и парней с провокационными плакатами, говорит блогер

Новосибирский блогер опубликовал видеоролики, на которых видно, как сотрудники полиции уводят с площади Ленина нескольких человек — обманутых дольщиков и парней с плакатами.





Видео появились на странице блогера Тимура Ханова в Facebook. На первом видно, как полицейские уводят двух молодых людей с плакатами. По их предположениям, содержимое плакатов будут проверять на экстремизм.





«Что на плакате написано?» — спрашивает Тимур Ханов на ролике. «"Первое мая — День солидарности трудящихся. Выбор за тобой". Там с одной стороны сидит огородник, а на второй люди идут на демонстрацию проявлять акт солидарности по отношению к трудящимся всего мира», — объяснил один из задержанных, который представился Вадимом.









На другом видеоролике видно, как сотрудники полиции уводят двух женщин — это обманутые дольщики. «Да, нас задерживают за то, что мы прошли с плакатом "Обманутые дольщики ПТК-30". Полиция говорит, что мы нарушили правила, нужно было согласовать. У нас было согласование с КПРФ через Москву, через Зюганова. Теперь получается, что Щербаков (Кирилл, второй секретарь Кировского райкома КПРФ. — Прим. ред.) отказался, сказал, что ничего не согласовано», — рассказала одна из задержанных блогеру.









В полиции корреспонденту НГС информацию блогера не подтвердили. «1 мая 2019 года массовые мероприятия на территории Центрального района Новосибирска прошли без нарушений общественного порядка. Они согласованы с органами местного самоуправления, задержанных нет. <...> Эта информация, идущая от блогера, недостоверна», — подчеркнули в пресс-службе областного ГУ МВД.





Первомайская демонстрация началась в 10:00 — корреспонденты НГС вели онлайн-репортаж с праздника. Среди участников демонстрации были и другие обманутые дольщики, в том числе с долгостроя на Кропоткина, 104А.