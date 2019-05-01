«Разбились о стены»: в центре заметили несколько мёртвых свиристелей

Несколько мёртвых свиристелей заметили перед стеной здания на Советской, 23

На улице Советской в центре Новосибирска произошла массовая гибель птиц — несколько свиристелей лежали мёртвыми у делового центра «Академия».





На тротуаре перед зданием на Советской, 23 лежали пять мёртвых птиц. Орнитологи предполагают, что они разбились о стены.





«Это свиристели. Сейчас они в Новосибирске транзитом по пути на север к местам гнездования — это севернее Новосибирска на 400 километров и дальше. Разбились о зеркальные стены современных зданий, наверное. Непогода или загрязнённые плоды ранеток и боярки повлияли на полёт и координацию птиц», — рассказал орнитолог Алексей Яновский.







Орнитологи считают, что птицы могли разбиться о стену здания





Свиристели в это время года летят на север через Новосибирск





Новосибирские свиристели нередко гибнут из-за того, что сталкиваются с современными зданиями. Иногда им мешают ориентироваться в пространстве забродившие ягоды — от них птицы буквально становятся пьяными.