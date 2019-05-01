В Новосибирске включат все фонтаны на неделю раньше, несмотря на сильные заморозки

Стало известно точное время запуска

Почти все фонтаны обещают запустить к вечеру 1 мая
Почти все фонтаны обещают запустить к вечеру 1 мая

Власти Новосибирска решили запустить все городские фонтаны на неделю раньше обычного — их откроют сегодня вечером.


Об этом корреспонденту НГС рассказал директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко. По его словам, торжественное открытие сезона фонтанов в Новосибирске пройдёт вечером 1 мая на площади Пименова у ГПНТБ. В это время планируют запустить все остальные городские фонтаны, кроме двух.


«Сегодня в 21:45 будет включён фонтан по отмашке главы города. Там ситуация тяжёлая, 900 с лишним тонн воды при нулевой температуре придут в движение, вздымутся вверх на высоту до 10 метров. <...> Около 20-30 лет фонтаны запускали 9 мая, нынче почему-то 1 мая. Это рано. Эта неделя дорогого стоит, это холодные ночи с минусовой температурой — они особенно губительны для фонтанов, у которых водоснабжение проходит близко к поверхности земли. <...> Кроме "Мишки" и речного фонтана всё будет запущено», — заверил Валерий Науменко.


В прошлом году городские фонтаны запустили 5 мая, и уже тогда работники МКУ считали, что это слишком рано — фонтаны пришлось отогревать кипятком.


В ближайшие дни в Новосибирске задержатся холода и ночные заморозки — по словам синоптиков, тепло вернётся в город только к концу этой недели.

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