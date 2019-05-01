Лоскутов развернул красный и дерзкий лозунг «Монстрации». А потом достал новый — он ещё резче
Каждый год акция проходит с резким главным плакатом
Идеолог «Монстрации» Артём Лоскутов прибыл к точке сбора участников акции у Дома офицеров в центре Новосибирска — вместе с другими «монстрантами» он развернул лозунг.
«Нам хана», — написано на лозунге, который Лоскутов назвал «тряпочкой».
С таким лозунгом колонна «монстрантов» будет идти до площади Ленина, а затем свернёт в сквер на улице Орджоникидзе.
Обновлено: В 13:24 участники «Монстрации» развернули новый лозунг — «Городу нужны мы, а не эта тряпка».
Лоскутов и его единомышленники часто придумывают острые лозунги для своей акции. Например, в прошлом году главный лозунг был «Севернее Кореи».
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