Лоскутов развернул красный и дерзкий лозунг «Монстрации». А потом достал новый — он ещё резче

Каждый год акция проходит с резким главным плакатом

Главный лозунг развернули перед самым стартом колонны

Идеолог «Монстрации» Артём Лоскутов прибыл к точке сбора участников акции у Дома офицеров в центре Новосибирска — вместе с другими «монстрантами» он развернул лозунг.







«Нам хана», — написано на лозунге, который Лоскутов назвал «тряпочкой».





С таким лозунгом колонна «монстрантов» будет идти до площади Ленина, а затем свернёт в сквер на улице Орджоникидзе.





Обновлено: В 13:24 участники «Монстрации» развернули новый лозунг — «Городу нужны мы, а не эта тряпка».





Участники акции впервые за 15 лет меняют лозунг во время шествия





Лоскутов и его единомышленники часто придумывают острые лозунги для своей акции. Например, в прошлом году главный лозунг был «Севернее Кореи».





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