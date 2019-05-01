Лоскутов развернул красный и дерзкий лозунг «Монстрации». А потом достал новый — он ещё резче

Каждый год акция проходит с резким главным плакатом

Главный лозунг развернули перед самым стартом колонны
Главный лозунг развернули перед самым стартом колонны

Идеолог «Монстрации» Артём Лоскутов прибыл к точке сбора участников акции у Дома офицеров в центре Новосибирска — вместе с другими «монстрантами» он развернул лозунг. 


«Нам хана», — написано на лозунге, который Лоскутов назвал «тряпочкой». 


С таким лозунгом колонна «монстрантов» будет идти до площади Ленина, а затем свернёт в сквер на улице Орджоникидзе. 


Обновлено: В 13:24 участники «Монстрации» развернули новый лозунг — «Городу нужны мы, а не эта тряпка».


Участники акции впервые за 15 лет меняют лозунг во время шествия
Участники акции впервые за 15 лет меняют лозунг во время шествия


Лоскутов и его единомышленники часто придумывают острые лозунги для своей акции. Например, в прошлом году главный лозунг был «Севернее Кореи»


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